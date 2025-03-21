З того часу весь світ об'єднується у цей день, щоб привернути увагу до потреб, прав та можливостей людей із синдромом Дауна, а також сприяти їхній інтеграції в суспільство. Детальніше про це свято – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.

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Всесвітній день людей із синдромом Дауна 2025

Всесвітній день людей із синдромом Дауна вперше відзначили 21 березня 2006 року за ініціативою Європейської та Всесвітньої асоціацій із синдрому Дауна. Що цікаво, цю дату обрали невипадково. Річ у тім, що вона символізує наявність трьох зайвих копій 21-ї хромосоми, які є генетичною причиною цього синдрому. Завдяки активній підтримці громадських організацій та ініціатив, у 2011 році ООН офіційно визнала цей день, і з 2012-го його відзначають у всьому світі як офіційне міжнародне свято.

Головною ідеєю цього дня є подолання стереотипів щодо людей із синдромом Дауна та створення рівних можливостей для них у всіх сферах, зокрема в освіті та працевлаштуванні. Багато осіб із цим синдромом можуть вести повноцінне життя, навчатися, працювати, займатися спортом і мистецтвом, якщо отримують підтримку та розуміння від суспільства.

День людей із синдромом Дауна 2025 / Фото Freepik

Як відзначають Всесвітній день людей із синдромом Дауна

Традиційним символом цього дня є різноколірні шкарпетки. Вони за формою нагадують хромосоми та підкреслюють унікальність кожної людини. 21 березня громадяни у всьому світі одягають яскраві, непарні шкарпетки, щоб висловити підтримку та солідарність. Крім цього, проводяться різноманітні флешмоби, лекції, конференції та благодійні заходи, які допомагають поширювати інформацію про синдром Дауна та сприяти створенню інклюзивного суспільства.

Сьогодні у багатьох країнах також активно працюють програми підтримки людей із синдромом Дауна. Водночас у світі з'являється дедалі більше відомих особистостей із цим синдромом, які стають акторами або моделями, наприклад, Паскаль Дюкенн, Меделін Стюарт, Джеймі Брюер та інші.

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