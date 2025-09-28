С Днем машиностроителя Украины 2025: самые теплые поздравления в картинках и словах
- День машиностроителя Украины отмечается ежегодно в четвертое воскресенье сентября, в этом году он приходится на 28 сентября.
- Праздник был официально установлен 8 сентября 1993 года указом Президента Украины в поддержку инициативы работников машиностроения и приборостроения.
Ежегодно в четвертое воскресенье сентября отмечают День машиностроителя Украины. В этом году этот профессиональный праздник приходится на 28 сентября и чествует достижения работников, которые разрабатывают и организуют технологические процессы обработки деталей и сборки машин.
Что интересно, еще в советские времена подобный праздник для рабочих и инженеров отрасли учредили Указом Президиума Верховного Совета 1 октября 1980 года, отмечая его ежегодно в последнее воскресенье сентября. Впрочем, уже после обретения Украиной независимости, День машиностроителя официально установили 8 сентября 1993 года указом тогдашнего президента Леонида Кравчука "в поддержку инициативы работников машиностроения и приборостроения", пишет LifeStyle24 со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады.
Наша редакция подготовила красивые поздравления с Днем машиностроителя в картинках, стихах и прозе для специалистов, которые создают технику, что двигает вперед экономику и науку страны.
День машиностроителя Украины 2025: поздравления в картинках, прозе и стихах
Поздравляю с Днем машиностроителя! Пусть работа всегда приносит гордость и удовольствие, а ваше мастерство будет залогом развития Украины.
***
Поздравляю с Днем машиностроителя! Мы очень ценим твой труд и понимаем его важность. Ни дня в современной жизни не обходится без создаваемой тобой техники! В твой праздник мы от всего сердца желаем тебе оставаться таким же бодрым, здоровым, умным, красивым, очаровательным, зажигательным, добрым, веселым, позитивным!
***
От всей души поздравляем наших машиностроителей с праздником! Мы ценим ваш труд и любим вас! Пусть в жизни каждого из вас будут только белые полосы, пусть вас не огорчают друзья и близкие! Желаем вам профессионального роста, финансового благополучия, крепкого здоровья, личного счастья и успехов во всех начинаниях!
***
Гудуть літаки, верстати, кораблі.
Вони без тебе б гудіти не змогли.
Твоїми руками це все створено,
Машинобудівнику шлемо ми привіти.
У твоє свято прекрасне, у свято красиве.
Радісним будь, здоровим, щасливим.
Щоб достаток у домі панував,
Щоб завжди ти наповнено жив.
***
Серед величезних машин –
Ти і в спеку, і в сніг,
Хоча на вигляд і скромна,
Але головна людина!
Хочу я в це свято
Сердечно побажати,
Щоб добротою і світлом
Міг світ свій наповнювати!
Нехай серед залізаІ скреготу машин
Завжди любити ти будеш,
І будеш ти коханим завжди!
***
Машини зараз нас всюди оточують,
Без них наше життя б складніше було.
Машинобудівник, тебе вітають
Всієї нашої країни міста!
Сім'ї тобі міцної і більше везіння,
І все, що ти хочеш, завжди знаходити!
У роботі – великого тобі натхнення
Від щирого серця хочемо побажати!
