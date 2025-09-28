Ежегодно в четвертое воскресенье сентября отмечают День машиностроителя Украины. В этом году этот профессиональный праздник приходится на 28 сентября и чествует достижения работников, которые разрабатывают и организуют технологические процессы обработки деталей и сборки машин.

Что интересно, еще в советские времена подобный праздник для рабочих и инженеров отрасли учредили Указом Президиума Верховного Совета 1 октября 1980 года, отмечая его ежегодно в последнее воскресенье сентября. Впрочем, уже после обретения Украиной независимости, День машиностроителя официально установили 8 сентября 1993 года указом тогдашнего президента Леонида Кравчука "в поддержку инициативы работников машиностроения и приборостроения", пишет LifeStyle24 со ссылкой на Официальный портал Верховной Рады.

Наша редакция подготовила красивые поздравления с Днем машиностроителя в картинках, стихах и прозе для специалистов, которые создают технику, что двигает вперед экономику и науку страны.

День машиностроителя Украины 2025: поздравления в картинках, прозе и стихах

Поздравляю с Днем машиностроителя! Пусть работа всегда приносит гордость и удовольствие, а ваше мастерство будет залогом развития Украины.

***

Поздравляю с Днем машиностроителя! Мы очень ценим твой труд и понимаем его важность. Ни дня в современной жизни не обходится без создаваемой тобой техники! В твой праздник мы от всего сердца желаем тебе оставаться таким же бодрым, здоровым, умным, красивым, очаровательным, зажигательным, добрым, веселым, позитивным!

Поздравление с Днем машиностроителя Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

От всей души поздравляем наших машиностроителей с праздником! Мы ценим ваш труд и любим вас! Пусть в жизни каждого из вас будут только белые полосы, пусть вас не огорчают друзья и близкие! Желаем вам профессионального роста, финансового благополучия, крепкого здоровья, личного счастья и успехов во всех начинаниях!

***

Гудуть літаки, верстати, кораблі.

Вони без тебе б гудіти не змогли.

Твоїми руками це все створено,

Машинобудівнику шлемо ми привіти.

У твоє свято прекрасне, у свято красиве.

Радісним будь, здоровим, щасливим.

Щоб достаток у домі панував,

Щоб завжди ти наповнено жив.

***

Серед величезних машин –

Ти і в спеку, і в сніг,

Хоча на вигляд і скромна,

Але головна людина!

Хочу я в це свято

Сердечно побажати,

Щоб добротою і світлом

Міг світ свій наповнювати!

Нехай серед залізаІ скреготу машин

Завжди любити ти будеш,

І будеш ти коханим завжди!

***

Машини зараз нас всюди оточують,

Без них наше життя б складніше було.

Машинобудівник, тебе вітають

Всієї нашої країни міста!

Сім'ї тобі міцної і більше везіння,

І все, що ти хочеш, завжди знаходити!

У роботі – великого тобі натхнення

Від щирого серця хочемо побажати!

