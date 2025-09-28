З Днем машинобудівника України 2025: найтепліші привітання у картинках і словах
- День машинобудівника України відзначається щорічно в четверту неділю вересня, цього року він припадає на 28 вересня.
- Свято було офіційно встановлено 8 вересня 1993 року указом Президента України на підтримку ініціативи працівників машинобудування і приладобудування.
Щороку в четверту неділю вересня відзначають День машинобудівника України. Цьогоріч це професійне свято припадає на 28 вересня і вшановує здобутки працівників, які розробляють та організовують технологічні процеси обробки деталей і збирання машин.
Що цікаво, ще в радянські часи подібне свято для робітників і інженерів галузі заснували Указом Президії Верховної Ради 1 жовтня 1980 року, відзначаючи його щороку в останню неділю вересня. Втім, вже після здобуття Україною незалежності, День машинобудівника офіційно встановили 8 вересня 1993 року указом тодішнього президента Леоніда Кравчука "на підтримку ініціативи працівників машинобудування і приладобудування", пише LifeStyle24 з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.
Не пропустіть Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025
Наша редакція підготувала гарні привітання з Днем машинобудівника у картинках, віршах і прозі для фахівців, які створюють техніку, що рухає вперед економіку та науку країни.
День машинобудівника України 2025: привітання у картинках, прозі й віршах
Вітаю з Днем машинобудівника! Хай робота завжди приносить гордість і задоволення, а ваша майстерність буде запорукою розвитку України.
***
Вітаю з Днем машинобудівника! Ми дуже цінуємо твою працю і розуміємо її важливість. Ні дня у сучасному житті не обходиться без створюваної тобою техніки! У твоє свято ми з усього серця бажаємо тобі залишатися таким же бадьорим, здоровим, розумним, красивим, чарівним, запальним, добрим, веселим, позитивним!
Про інші професійні свята вересня 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.
***
Від усієї душі вітаємо наших машинобудівників з святом! Ми цінуємо вашу працю і любимо вас! Нехай у житті кожного з вас будуть тільки білі смуги, нехай вас не засмучують друзі та близькі! Бажаємо вам професійного зростання, фінансового благополуччя, міцного здоров'я, особистого щастя та успіхів у всіх починаннях!
***
Гудуть літаки, верстати, кораблі.
Вони без тебе б гудіти не змогли.
Твоїми руками це все створено,
Машинобудівнику шлемо ми привіти.
У твоє свято прекрасне, у свято красиве.
Радісним будь, здоровим, щасливим.
Щоб достаток у домі панував,
Щоб завжди ти наповнено жив.
***
Серед величезних машин –
Ти і в спеку, і в сніг,
Хоча на вигляд і скромна,
Але головна людина!
Хочу я в це свято
Сердечно побажати,
Щоб добротою і світлом
Міг світ свій наповнювати!
Нехай серед заліза
І скреготу машин
Завжди любити ти будеш,
І будеш ти коханим завжди!
***
Машини зараз нас всюди оточують,
Без них наше життя б складніше було.
Машинобудівник, тебе вітають
Всієї нашої країни міста!
Сім'ї тобі міцної і більше везіння,
І все, що ти хочеш, завжди знаходити!
У роботі – великого тобі натхнення
Від щирого серця хочемо побажати!
Для написання матеріалу використані джерела: "Вітайко" та vitannya.in.ua.