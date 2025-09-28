Щороку в четверту неділю вересня відзначають День машинобудівника України. Цьогоріч це професійне свято припадає на 28 вересня і вшановує здобутки працівників, які розробляють та організовують технологічні процеси обробки деталей і збирання машин.

Що цікаво, ще в радянські часи подібне свято для робітників і інженерів галузі заснували Указом Президії Верховної Ради 1 жовтня 1980 року, відзначаючи його щороку в останню неділю вересня. Втім, вже після здобуття Україною незалежності, День машинобудівника офіційно встановили 8 вересня 1993 року указом тодішнього президента Леоніда Кравчука "на підтримку ініціативи працівників машинобудування і приладобудування", пише LifeStyle24 з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.

Наша редакція підготувала гарні привітання з Днем машинобудівника у картинках, віршах і прозі для фахівців, які створюють техніку, що рухає вперед економіку та науку країни.

День машинобудівника України 2025: привітання у картинках, прозі й віршах

Вітаю з Днем машинобудівника! Хай робота завжди приносить гордість і задоволення, а ваша майстерність буде запорукою розвитку України.

***

Вітаю з Днем машинобудівника! Ми дуже цінуємо твою працю і розуміємо її важливість. Ні дня у сучасному житті не обходиться без створюваної тобою техніки! У твоє свято ми з усього серця бажаємо тобі залишатися таким же бадьорим, здоровим, розумним, красивим, чарівним, запальним, добрим, веселим, позитивним!

Привітання з Днем машинобудівника України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Від усієї душі вітаємо наших машинобудівників з святом! Ми цінуємо вашу працю і любимо вас! Нехай у житті кожного з вас будуть тільки білі смуги, нехай вас не засмучують друзі та близькі! Бажаємо вам професійного зростання, фінансового благополуччя, міцного здоров'я, особистого щастя та успіхів у всіх починаннях!

Привітання з Днем машинобудівника України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Гудуть літаки, верстати, кораблі.

Вони без тебе б гудіти не змогли.

Твоїми руками це все створено,

Машинобудівнику шлемо ми привіти.

У твоє свято прекрасне, у свято красиве.

Радісним будь, здоровим, щасливим.

Щоб достаток у домі панував,

Щоб завжди ти наповнено жив.

***

Серед величезних машин –

Ти і в спеку, і в сніг,

Хоча на вигляд і скромна,

Але головна людина!

Хочу я в це свято

Сердечно побажати,

Щоб добротою і світлом

Міг світ свій наповнювати!

Нехай серед заліза

І скреготу машин

Завжди любити ти будеш,

І будеш ти коханим завжди!

Привітання з Днем машинобудівника України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Машини зараз нас всюди оточують,

Без них наше життя б складніше було.

Машинобудівник, тебе вітають

Всієї нашої країни міста!

Сім'ї тобі міцної і більше везіння,

І все, що ти хочеш, завжди знаходити!

У роботі – великого тобі натхнення

Від щирого серця хочемо побажати!

Для написання матеріалу використані джерела: "Вітайко" та vitannya.in.ua.