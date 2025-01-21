С Международным днем объятий 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

21 января в мире отмечают Международный день объятий. Традиционно в этот день стоит обнять как можно больше людей.

Этот праздник получил популярность в мире не так давно. Об истории Международного дня объятий – рассказывает 24 Канал со ссылкой на National Hugging Day.

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Международный день объятий 2025: история праздника

Международный день объятий основали 21 января 1986 года в Соединенных Штатах Америки, в штате Мичиган. Инициатором создания этого праздника стал Кевин Заборни, пастор протестантской церкви. Мужчина возмущался сдержанностью американцев и считал, что они должны прекратить стесняться демонстрировать свои чувства на публике. Кроме этого, Кевин уверял, что все люди – братья и сестры, а показать это можно именно через объятия. Так, у Заборни появилась идея создать день, который бы поощрял людей проявлять теплоту и открытость друг к другу. Главная идея праздника – доказать, что объятия является простым, но очень сильным способом подарить положительные эмоции.



Сначала этот праздник отмечался только в США, но со временем он получил мировое признание. В некоторых странах мира в этот день люди выходят на улицы с табличками Free Hugs. Граждане подходят к прохожим и обнимаются с ними. Основателем такого движения стал Кен Е. Нвадике младший, американский режиссер, активист и мотивационный спикер.

По случаю Международного дня объятий 24 Канал подготовил небольшую подборку хороших картинок-поздравлений. Отправьте их своим родным и знакомым, которым хотите поднять настроение в этот праздник.

Поздравления с Международным днем объятий 2025: картинки и открытки

Поздравления с Международным днем объятий / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Международным днем объятий / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем объятий / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем объятий / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Международным днем объятий / Коллаж LifeStyle24

Не забудьте обнять в этот светлый день своих самых близких. С праздником!