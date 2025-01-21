Це свято здобуло популярність у світі не так давно. Про історію Міжнародного дня обіймів – розповідає 24 Канал з посиланням на National Hugging Day.

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Міжнародний день обіймів 2025: історія свята

Міжнародний день обіймів заснували 21 січня 1986 року у Сполучених Штатах Америки, у штаті Мічиган. Ініціатором створення цього свята став Кевін Заборні, пастор протестантської церкви. Чоловік обурювався стриманістю американців і вважав, що вони мають припинити соромитися демонструвати свої почуття на публіці. Крім цього, Кевін запевняв, що всі люди – брати та сестри, а показати це можна саме через обійми. Так, у Заборні з'явилася ідея створити день, який би заохочував людей проявляти теплоту й відкритість один до одного. Головна ідея свята – довести, що обійми є простим, але надзвичайно сильним способом подарувати позитивні емоції.



Спершу це свято відзначалося лише в США, але з часом воно отримало світове визнання. У деяких країнах світу у цей день люди виходять на вулиці з табличками Free Hugs. Громадяни підходять до перехожих та обіймаються з ними. Засновником такого руху став Кен Е. Нвадіке молодший, американський режисер, активіст та мотиваційний спікер.

З нагоди Міжнародного дня обіймів 24 Канал підготував невелику добірку гарних картинок-привітань. Надішліть їх своїм рідним і знайомим, яким хочете підняти настрій у це свято.

Привітання з Міжнародним днем обіймів 2025: картинки й листівки

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Колаж LifeStyle24

Привітання з Міжнародним днем обіймів / Колаж LifeStyle24

Не забудьте обійняти у цей світлий день своїх найближчих. Зі святом!