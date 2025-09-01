Ежегодно в конце сентября в Украине отмечают День осеннего равноденствия. В древности этот праздник считали границей между летом и зимой, временем подведения итогов и благодарности за полученный урожай.

Наши предки связывали равноденствие с циклом солнца и сменой времен года. Недаром многие традиции этого периода были связаны с почитанием земли и ее плодородия, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Институт небесной механики и вычислений Эфемериды.

Когда будет День осеннего равноденствия в 2025 году?

Явление осеннего равноденствия наступает тогда, когда Солнце переходит из Северного полушария в Южное и проходит через небесный центр. В этот момент день и ночь имеют почти одинаковую продолжительность – примерно по 12 часов. Именно с этого времени для украинцев официально начинается астрономическая осень, которая продлится до зимнего солнцестояния.

В 2025 году осеннее равноденствие состоится 22 сентября, в понедельник, в 21:19 по киевскому времени. После этого момента ночи постепенно будут становиться длиннее дней, поэтому темнота будет наступать на улице значительно раньше. Хотя само равноденствие длится лишь мгновение, оно имеет ощутимое влияние на природные процессы, в частности на ритмы жизни и миграции животных.

Когда будет День осеннего равноденствия 2025 / Фото Freepik

Традиции Дня осеннего равноденствия