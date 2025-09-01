Коли буде День осіннього рівнодення у 2025 році: точна дата й час
- У 2025 році осіннє рівнодення відбудеться 22 вересня, у понеділок, о 21:19 за київським часом.
У день осіннього рівнодення традиційно влаштовували святкування, запалювали свічки, пекли пироги та займалися очищенням домівки.
Щороку наприкінці вересня в Україні відзначають День осіннього рівнодення. У давнину це свято вважали межею між літом і зимою, часом підбиття підсумків і вдячності за отриманий врожай.
Наші предки пов'язували рівнодення з циклом сонця та зміною пір року. Недарма багато традицій цього періоду були повязані з вшануванням землі та її родючості, пише LifeStyle24 з посиланням на Інститут небесної механіки та обчислень Ефемериди.
Коли буде День осіннього рівнодення у 2025 році?
Явище осіннього рівнодення настає тоді, коли Сонце переходить з Північної півкулі в Південну та проходить через небесний центр. У цей момент день і ніч мають майже однакову тривалість – приблизно по 12 годин. Саме з цього часу для українців офіційно починається астрономічна осінь, яка триватиме до зимового сонцестояння.
У 2025 році осіннє рівнодення відбудеться 22 вересня, у понеділок, о 21:19 за київським часом. Після цієї миті ночі поступово ставатимуть довшими за дні, тож темрява наставатиме на вулиці значно раніше. Хоча саме рівнодення триває лише мить, воно має відчутний вплив на природні процеси, зокрема на ритми життя та міграції тварин.
Традиції Дня осіннього рівнодення
- У день осіннього рівнодення наші пращури влаштовували святкування, на які запрошували всю родину. Ці гуляння символізували завершення збору врожаю та початок підготовки до зими.
- Традиційно у цей день в оселях запалювали свічки, пекли пироги з капустою та молилися Господу, а приготованими стравами обов'язково пригощали й нужденних.
- До того ж у давнину було заведено займатися очищенням домівки. Так, предки спалювали старі речі у вогнищі, бо вірили, що разом із полум'ям зникають усі біди й труднощі.
- Водночас пращури робили обереги з горобини та ставили їх вдома, щоб захиститися від негараздів і нечистої сили.
- Крім цього, наші предки вшановували пам'ять померлих, зокрема молилися за рідних та відвідували місця їхнього вічного спочинку.