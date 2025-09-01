Щороку наприкінці вересня в Україні відзначають День осіннього рівнодення. У давнину це свято вважали межею між літом і зимою, часом підбиття підсумків і вдячності за отриманий врожай.

Наші предки пов'язували рівнодення з циклом сонця та зміною пір року. Недарма багато традицій цього періоду були повязані з вшануванням землі та її родючості, пише LifeStyle24 з посиланням на Інститут небесної механіки та обчислень Ефемериди.

Коли буде День осіннього рівнодення у 2025 році?

Явище осіннього рівнодення настає тоді, коли Сонце переходить з Північної півкулі в Південну та проходить через небесний центр. У цей момент день і ніч мають майже однакову тривалість – приблизно по 12 годин. Саме з цього часу для українців офіційно починається астрономічна осінь, яка триватиме до зимового сонцестояння.

У 2025 році осіннє рівнодення відбудеться 22 вересня, у понеділок, о 21:19 за київським часом. Після цієї миті ночі поступово ставатимуть довшими за дні, тож темрява наставатиме на вулиці значно раніше. Хоча саме рівнодення триває лише мить, воно має відчутний вплив на природні процеси, зокрема на ритми життя та міграції тварин.

Коли буде День осіннього рівнодення 2025 / Фото Freepik

Традиції Дня осіннього рівнодення