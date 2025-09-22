Сегодня, 22 сентября, украинцы станут свидетелями особого астрономического события - Дня осеннего равноденствия. Оно наступит в 21:19 по киевскому времени.

День осеннего равноденствия традиционно символизирует переход Солнца из Северного полушария в Южное. Благодаря этому процессу обеспечивается одинаковая продолжительность дня и ночи, что составляет примерно по 12 часов. Поэтому для украинцев наступает астрономическая осень, которая продлится до зимнего солнцестояния, 21 декабря, пишет LifeStyle24.

Наша редакция подготовила атмосферные картинки-поздравления с Днем осеннего равноденствия. Отправьте их своим родным и близким, которым хотите подарить положительные эмоции. Пусть осень даст вам радость в сердце и спокойствие в душе. Желаем, чтобы этот день стал напоминанием, что после любой темноты всегда приходит свет.

День осеннего равноденствия 2025: картинки-поздравления с праздником

Поздравления с Днем осеннего равноденствия 2025 / Коллаж LifeStyle24

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия 2025?