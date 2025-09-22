День осеннего равноденствия традиционно символизирует переход Солнца из Северного полушария в Южное. Благодаря этому процессу обеспечивается одинаковая продолжительность дня и ночи, что составляет примерно по 12 часов. Поэтому для украинцев наступает астрономическая осень, которая продлится до зимнего солнцестояния, 21 декабря, пишет LifeStyle24.
Наша редакция подготовила атмосферные картинки-поздравления с Днем осеннего равноденствия. Отправьте их своим родным и близким, которым хотите подарить положительные эмоции. Пусть осень даст вам радость в сердце и спокойствие в душе. Желаем, чтобы этот день стал напоминанием, что после любой темноты всегда приходит свет.
День осеннего равноденствия 2025: картинки-поздравления с праздником
Поздравления с Днем осеннего равноденствия 2025 / Коллаж LifeStyle24
Что нельзя делать в День осеннего равноденствия 2025?
- В День осеннего равноденствия рекомендуется планировать поездки или командировки. Ведь по дороге к конечной точке маршрута могут произойти мелкие неприятности или даже серьезные проблемы.
- Кроме этого, в это время запрещено сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать, ссориться или громко выяснять отношения. Такие действия только привлекут негативную энергию в вашу жизнь. Вместо этого рекомендуется поддерживать атмосферу спокойствия и согласия в семье.