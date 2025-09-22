Сьогодні, 22 вересня, українці стануть свідками особливої астрономічної події – Дня осіннього рівнодення. Вона настане о 21:19 за київським часом.

День осіннього рівнодення традиційно символізує перехід Сонця з Північної півкулі в Південну. Завдяки цьому процесу забезпечується однакова тривалість дня та ночі, що становить приблизно по 12 годин. Відтак для українців настає астрономічна осінь, яка протриває до зимового сонцестояння, 21 грудня, пише LifeStyle24.

Наша редакція підготувала атмосферні картинки-привітання з Днем осіннього рівнодення. Надішліть їх своїм рідним і близьким, яким хочете подарувати позитивні емоції. Нехай осінь дасть вам радість у серці та спокій у душі. Бажаємо, щоб цей день став нагадуванням, що після будь-якої темряви завжди приходить світло.

День осіннього рівнодення 2025: картинки-привітання зі святом

Привітання з Днем осіннього рівнодення 2025 / Колаж LifeStyle24

Що не можна робити в День осіннього рівнодення 2025?