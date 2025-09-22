Коли літо зустрічається з зимою: атмосферні картинки-привітання, які вам сподобаються
- 22 вересня українці спостерігатимуть День осіннього рівнодення, який символізує перехід Сонця з Північної півкулі в Південну.
- Редакція підготувала привітання з Днем осіннього рівнодення у картинках і листівках.
Сьогодні, 22 вересня, українці стануть свідками особливої астрономічної події – Дня осіннього рівнодення. Вона настане о 21:19 за київським часом.
День осіннього рівнодення традиційно символізує перехід Сонця з Північної півкулі в Південну. Завдяки цьому процесу забезпечується однакова тривалість дня та ночі, що становить приблизно по 12 годин. Відтак для українців настає астрономічна осінь, яка протриває до зимового сонцестояння, 21 грудня, пише LifeStyle24.
Дивіться також День осіннього рівнодення 2025: традиції та народні прикмети свята
Наша редакція підготувала атмосферні картинки-привітання з Днем осіннього рівнодення. Надішліть їх своїм рідним і близьким, яким хочете подарувати позитивні емоції. Нехай осінь дасть вам радість у серці та спокій у душі. Бажаємо, щоб цей день став нагадуванням, що після будь-якої темряви завжди приходить світло.
День осіннього рівнодення 2025: картинки-привітання зі святом
Що не можна робити в День осіннього рівнодення 2025?
- У День осіннього рівнодення рекомендується планувати поїздки чи відрядження. Адже дорогою до кінцевої точки маршруту можуть статися дрібні неприємності або навіть серйозні проблеми.
- Крім цього, у цей час заборонено лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити, сваритися чи гучно з'ясовувати стосунки. Такі дії лише приваблять негативну енергію у ваше життя. Натомість рекомендується підтримувати атмосферу спокою та злагоди в родині.