История и традиции Дня отца 2025: как появился этот праздник в Украине

В третье воскресенье июня в Украине, как и во многих странах мира, отмечают День отца. Это семейный праздник, который чествует роль отца в жизни каждого ребенка.

В этот день дети выражают благодарность родным родителям и говорят теплые слова, которые часто остаются несказанными в будничном водовороте. О традициях и истории Дня отца – рассказывает LifeStyle24.

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День отца 2025: история и традиции праздника

В начале XX века Сонора Смарт Додд из города Спокан, что в штате Вашингтон, предложила установить отдельный день для чествования родителей. Дело в том, что ее папа Уильям Джексон Смарт был ветераном войны и после смерти жены в одиночку воспитывал шестерых детей. Вдохновившись идеей Дня матери, Сонора решила, что мужчины-отцы также заслуживают официального признания.

Впервые День отца отметили в июне 1910 года в Спокане, а впоследствии празднование начало распространяться среди других штатов. Впрочем, только в 1966 году президент США Линдон Джонсон подписал указ, который провозгласил третье воскресенье июня Днем отца. С тех пор традиция чествования родных мужчин распространилась по миру.

День отца 2025 / Фото Pinterest

В этот день принято благодарить своих пап за любовь, поддержку, советы и пример мужества. В то же время люди традиционно устраивают теплые семейные ужины, тематические пикники или просто проводят время вместе с родителями по случаю праздника. Что интересно, все чаще дети дарят родителям собственноручно сделанные открытки или подарки, в которые вложили душу.

Как появился День отца в Украине

День отца в Украине официально установили не так давно. В 2019 году тогдашний президент страны Петр Порошенко подписал Указ с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей. С тех пор День отца ежегодно отмечают в третье воскресенье июня, по примеру многих стран мира.