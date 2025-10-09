С Днем риелтора 2025: лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах
- 9 октября в Украине отмечают неофициальный профессиональный праздник – День риелтора.
- Праздник был учрежден в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риелторов.
9 октября в Украине отмечают День риелтора. Этот неофициальный профессиональный праздник чествует работу людей, которые работают с недвижимостью и ее куплей-продажей.
Его основали в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлторов. LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с Днем риелтора в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее и отправьте друзьям, родным и знакомым, которые помогают искать идеальные офисы, дома и квартиры и быстро оформить необходимые сделки.
День риелтора 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
В День риелтора желаю вам легко находить нужный вариант, без особых усилий удовлетворять условия и потребности клиентов, работать с честными людьми, не встречать проблем ни физических, ни юридических, верить всегда в себя, получать желаемый результат в любом деле и наполнять свою жизнь счастьем и достатком.
***
Поздравляю с профессиональным праздником – Днем риелтора! Желаю, чтобы всегда были желающие, как продать, так и купить! Чтобы квартиры, дачи и дома были надлежащего качества! Высоких процентов, отличных клиентов и хорошего настроения!
***
Зі святом тебе, рієлтор,
Нині вітаю.
У справі купівлі та продажу
Гуру бути бажаю.
Нехай чуття тобі допоможе
У справі високо злетіти,
Я бажаю лише перемоги
І душею від щастя співати.
***
Сьогодні День рієлтора ми відзначаємо,
А тому вас усі разом вітаємо.
Адже без рієлторів не буде нам буття,
Залишимося без вас ми точно без житла!
Сьогодні шлемо вам ми вітання
Хай все буде добре у вас, без вагання!
Ви угод вигідних більше складайте,
І на роботі ніколи не сумуйте!
***
Поздравляю с Днем риелтора! Пусть вас уважают коллеги, а вы будете всегда находить выход из любой ситуации – это так важно в твоей профессии. Благополучия, материального достатка и успешной карьеры вам. Пусть судьба всегда будет к вам благосклонна. Успехов и удачи во всем!
***
С Днем риелтора! Пусть вам во всем везет, пусть судьба радует вас, и всегда сбываются мечты. Желаю вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Будьте всегда внимательными, терпеливыми и доброжелательными к людям. Пользуйтесь большим авторитетом у клиентов, достигайте поставленной цели, шагайте вперед, идя в ногу со временем.
***
Допоможе здати, купити, продати квартиру,
А, може, офіс або навіть цілий дім!
Рієлтор самий класний в цьому світі,
Тобі успіхів побажати хочу у всім:
Вдалих угод, прибутку значного,
Клієнтів буде хай завжди, хоч відбавляй!
Бажаю грошей, щоб на все тобі вистачало,
І перетворилося твоє життя в квітучий рай!
***
Рієлтора я вітаю,
Ну і звичайно побажаю,
Порядних клієнтів,
І не далеких конкурентів,
І угод вигідних я побажаю,
Адже не легко буває, я знаю,
Хай не скупиться клієнтура,
Так заробляти не кожен зможе,
І нехай удача вам допоможе!
