9 октября в Украине отмечают День риелтора. Этот неофициальный профессиональный праздник чествует работу людей, которые работают с недвижимостью и ее куплей-продажей.

Его основали в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлторов. LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с Днем риелтора в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее и отправьте друзьям, родным и знакомым, которые помогают искать идеальные офисы, дома и квартиры и быстро оформить необходимые сделки.

День риелтора 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

В День риелтора желаю вам легко находить нужный вариант, без особых усилий удовлетворять условия и потребности клиентов, работать с честными людьми, не встречать проблем ни физических, ни юридических, верить всегда в себя, получать желаемый результат в любом деле и наполнять свою жизнь счастьем и достатком.

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем риелтора! Желаю, чтобы всегда были желающие, как продать, так и купить! Чтобы квартиры, дачи и дома были надлежащего качества! Высоких процентов, отличных клиентов и хорошего настроения!

Поздравление с Днем риелтора 2025 / Коллаж LifeStyle24

Зі святом тебе, рієлтор,

Нині вітаю.

У справі купівлі та продажу

Гуру бути бажаю.

Нехай чуття тобі допоможе

У справі високо злетіти,

Я бажаю лише перемоги

І душею від щастя співати.

Сьогодні День рієлтора ми відзначаємо,

А тому вас усі разом вітаємо.

Адже без рієлторів не буде нам буття,

Залишимося без вас ми точно без житла!

Сьогодні шлемо вам ми вітання

Хай все буде добре у вас, без вагання!

Ви угод вигідних більше складайте,

І на роботі ніколи не сумуйте!

Поздравления с Днем риелтора 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравляю с Днем риелтора! Пусть вас уважают коллеги, а вы будете всегда находить выход из любой ситуации – это так важно в твоей профессии. Благополучия, материального достатка и успешной карьеры вам. Пусть судьба всегда будет к вам благосклонна. Успехов и удачи во всем!

С Днем риелтора! Пусть вам во всем везет, пусть судьба радует вас, и всегда сбываются мечты. Желаю вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Будьте всегда внимательными, терпеливыми и доброжелательными к людям. Пользуйтесь большим авторитетом у клиентов, достигайте поставленной цели, шагайте вперед, идя в ногу со временем.

Поздравление с Днем риелтора 2025 / Коллаж LifeStyle24

Допоможе здати, купити, продати квартиру,

А, може, офіс або навіть цілий дім!

Рієлтор самий класний в цьому світі,

Тобі успіхів побажати хочу у всім:

Вдалих угод, прибутку значного,

Клієнтів буде хай завжди, хоч відбавляй!

Бажаю грошей, щоб на все тобі вистачало,

І перетворилося твоє життя в квітучий рай!

Рієлтора я вітаю,

Ну і звичайно побажаю,

Порядних клієнтів,

І не далеких конкурентів,

І угод вигідних я побажаю,

Адже не легко буває, я знаю,

Хай не скупиться клієнтура,

Так заробляти не кожен зможе,

І нехай удача вам допоможе!

