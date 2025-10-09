Його заснували у 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді рієлторів. LifeStyle24 підготував гарні привітання з Днем рієлтора в картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть друзям, рідним і знайомим, які допомагають шукати ідеальні офіси, будинки й квартири та швидко оформити необхідні угоди.
День рієлтора 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
У День рієлтора бажаю вам легко знаходити потрібний варіант, без особливих зусиль задовольняти умови й потреби клієнтів, працювати з чесними людьми, не зустрічати проблем ні фізичних, ні юридичних, вірити завжди в себе, отримувати бажаний результат в будь-якій справі та наповнювати своє життя щастям і достатком.
Вітаю з професійним святом – Днем рієлтора! Бажаю, щоб завжди були охочі, як продати, так і купити! Щоб квартири, дачі й будинки були належної якості! Високих відсотків, відмінних клієнтів і гарного настрою!
Привітання з Днем рієлтора 2025 / Колаж LifeStyle24
Зі святом тебе, рієлтор,
Нині вітаю.
У справі купівлі та продажу
Гуру бути бажаю.
Нехай чуття тобі допоможе
У справі високо злетіти,
Я бажаю лише перемоги
І душею від щастя співати.
Сьогодні День рієлтора ми відзначаємо,
А тому вас усі разом вітаємо.
Адже без рієлторів не буде нам буття,
Залишимося без вас ми точно без житла!
Сьогодні шлемо вам ми вітання
Хай все буде добре у вас, без вагання!
Ви угод вигідних більше складайте,
І на роботі ніколи не сумуйте!
Привітання з Днем рієлтора 2025 / Колаж LifeStyle24
Вітаю з Днем рієлтора! Нехай вас шанують колеги, а ви будете зажди знаходити вихід з будь-якої ситуації – це так важливо у твоїй професії. Добробуту, матеріального достатку та успішної кар'єри вам. Нехай доля завжди буде до вас прихильною. Успіхів і удачі у всьому!
З Днем рієлтора! Хай вам у всьому щастить, хай доля радує вас, і завжди збуваються мрії. Бажаю вам здоров'я, довгих і щасливих років життя. Будьте завжди уважними, терплячими й доброзичливими до людей. Користуйтеся великим авторитетом у клієнтів, досягайте поставленої мети, крокуйте вперед, йдучи в ногу з часом.
Привітання з Днем рієлтора 2025 / Колаж LifeStyle24
Допоможе здати, купити, продати квартиру,
А, може, офіс або навіть цілий дім!
Рієлтор самий класний в цьому світі,
Тобі успіхів побажати хочу у всім:
Вдалих угод, прибутку значного,
Клієнтів буде хай завжди, хоч відбавляй!
Бажаю грошей, щоб на все тобі вистачало,
І перетворилося твоє життя в квітучий рай!
Рієлтора я вітаю,
Ну і звичайно побажаю,
Порядних клієнтів,
І не далеких конкурентів,
І угод вигідних я побажаю,
Адже не легко буває, я знаю,
Хай не скупиться клієнтура,
Так заробляти не кожен зможе,
І нехай удача вам допоможе!
