День строителя в Украине ежегодно отмечают во второе воскресенье августа. В этом году этот праздник приходится на 10 августа.

Что интересно, впервые День строителя отпраздновали в 1956 году, чтобы почтить труд специалистов, которые тогда активно возводили промышленные предприятия, жилье и инфраструктуру послевоенного периода. После провозглашения независимости Украина сохранила этот профессиональный праздник, ведь труд строителей осталась одной из важнейших в создании государства. В 1993 году официально День строителя закрепили Указом тогдашнего президента государства, пишет LifeStyle24.

Смотрите также Календарь праздников на август: будет ли дополнительный выходной на День Независимости Украины 2025

С началом полномасштабной войны роль строителей стала еще важнее. Ведь работники восстанавливают разрушенные города, строят укрытия и модульные дома. Наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим родным и друзьям.

День строителя 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Поздравляю с Днем строителя! Желаю минимум трудностей и затрат, максимум сил и удачи в делах строительства, да и в личных делах тоже. Пусть каждый проект – рабочий или жизненный – увенчивается успехом! Пусть каждый проект будет наполнен любовью и выполнен с душой! Пусть каждое начатое дело обязательно завершается успехом. Желаю, чтобы личного времени хватало на реализацию любых планов. С праздником строителя тебя!

***

С Днем строителя тебя поздравляю! Хочу пожелать тебе такой же размеренной и планомерной жизни, как твоя работа: кирпич к кирпичу, стена к стене. Пусть никто не расстраивает тебя. И пусть твои дела складываются счастливо.

Поздравление с Днем строителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем будівельника вітаю!

Нехай робота надихає,

З’являються нові будинки,

Кінотеатри та хатинки.

Живеться в них хай всім чудово,

Яскраво, круто та драйвово,

То весело, а то – бентежно.

Хай всі вам дякують безмежно!

Хай доля будує добре

Твої життєві дороги,

Хай буде міцним здоров'я

На сто із гачечком літ.

***

Щасливе майбутнє країні

Будуймо!

Величні будівлі для неї

Муруймо!

І в бізнесі завжди вершин

Досягаймо!

Зі святом сьогодні всіх зодчих

Вітаймо!

Поздравления с Днем строителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

Кстати, 10 августа отмечают День ветеринара Украины. По этому случаю наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах.

***

Всех строителей с праздником! Желаю, чтобы в вашей жизни все складывалось удачно, как кирпичи в ряд. Пусть все отношения с родными, близкими и друзьями будут крепкими, как качественный цемент. Желаю, чтобы зарплата выплачивалась тачками, а премия ведрами. Поздравляю с праздником! Удачи и всех благ вам, строители.

***

В День строителя прими поздравления, ведь это очень нелегкий труд. Вы по крупицам создаете, воплощаете в яркую реальность задумки из безмолвных чертежей на бумаге. Сил вам, здоровья богатырского, энергии и успехов в строительстве и в жизни.

Поздравления с Днем строителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем будівельника сьогодні

Вітаємо щиро, від душі.

Майбутнього фундамент новий

Закласти швидше поспіши!

Роботи буде хай багато,

Як троси, нерви хай міцні,

Хай буде затишно у хаті,

І тісно грошам в гаманці!

***

Архітектор, муляр, дизайнер,

Плиточник, маляр –

Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,

Ви сьогодні кожен – ювіляр.

І нехай виконроб сьогодні не лається,

І нехай замовник шкідливий не бурчить.