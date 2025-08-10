С профессиональным праздником: поздравления с Днем строителя 2025 в картинках, прозе и стихах
- День строителя отмечается во второе воскресенье августа.
- Редакция подготовила поздравления с Днем строителя в картинках, прозе и стихах.
День строителя в Украине ежегодно отмечают во второе воскресенье августа. В этом году этот праздник приходится на 10 августа.
Что интересно, впервые День строителя отпраздновали в 1956 году, чтобы почтить труд специалистов, которые тогда активно возводили промышленные предприятия, жилье и инфраструктуру послевоенного периода. После провозглашения независимости Украина сохранила этот профессиональный праздник, ведь труд строителей осталась одной из важнейших в создании государства. В 1993 году официально День строителя закрепили Указом тогдашнего президента государства, пишет LifeStyle24.
Смотрите также Календарь праздников на август: будет ли дополнительный выходной на День Независимости Украины 2025
С началом полномасштабной войны роль строителей стала еще важнее. Ведь работники восстанавливают разрушенные города, строят укрытия и модульные дома. Наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим родным и друзьям.
День строителя 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Поздравляю с Днем строителя! Желаю минимум трудностей и затрат, максимум сил и удачи в делах строительства, да и в личных делах тоже. Пусть каждый проект – рабочий или жизненный – увенчивается успехом! Пусть каждый проект будет наполнен любовью и выполнен с душой! Пусть каждое начатое дело обязательно завершается успехом. Желаю, чтобы личного времени хватало на реализацию любых планов. С праздником строителя тебя!
***
С Днем строителя тебя поздравляю! Хочу пожелать тебе такой же размеренной и планомерной жизни, как твоя работа: кирпич к кирпичу, стена к стене. Пусть никто не расстраивает тебя. И пусть твои дела складываются счастливо.
***
З Днем будівельника вітаю!
Нехай робота надихає,
З’являються нові будинки,
Кінотеатри та хатинки.
Живеться в них хай всім чудово,
Яскраво, круто та драйвово,
То весело, а то – бентежно.
Хай всі вам дякують безмежно!
Хай доля будує добре
Твої життєві дороги,
Хай буде міцним здоров'я
На сто із гачечком літ.
***
Щасливе майбутнє країні
Будуймо!
Величні будівлі для неї
Муруймо!
І в бізнесі завжди вершин
Досягаймо!
Зі святом сьогодні всіх зодчих
Вітаймо!
Кстати, 10 августа отмечают День ветеринара Украины. По этому случаю наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, прозе и стихах.
***
Всех строителей с праздником! Желаю, чтобы в вашей жизни все складывалось удачно, как кирпичи в ряд. Пусть все отношения с родными, близкими и друзьями будут крепкими, как качественный цемент. Желаю, чтобы зарплата выплачивалась тачками, а премия ведрами. Поздравляю с праздником! Удачи и всех благ вам, строители.
***
В День строителя прими поздравления, ведь это очень нелегкий труд. Вы по крупицам создаете, воплощаете в яркую реальность задумки из безмолвных чертежей на бумаге. Сил вам, здоровья богатырского, энергии и успехов в строительстве и в жизни.
***
З Днем будівельника сьогодні
Вітаємо щиро, від душі.
Майбутнього фундамент новий
Закласти швидше поспіши!
Роботи буде хай багато,
Як троси, нерви хай міцні,
Хай буде затишно у хаті,
І тісно грошам в гаманці!
***
Архітектор, муляр, дизайнер,
Плиточник, маляр –
Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,
Ви сьогодні кожен – ювіляр.
І нехай виконроб сьогодні не лається,
І нехай замовник шкідливий не бурчить.