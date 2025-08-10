Із професійним святом: привітання з Днем будівельника 2025 у картинках, прозі й віршах
- День будівельника відзначається в другу неділю серпня.
- Редакція підготувала привітання з Днем будівельника у картинках, прозі та віршах.
День будівельника в Україні щорічно відзначають у другу неділю серпня. Цьогоріч це свято припадає на 10 серпня.
Що цікаво, вперше День будівельника відсвяткували у 1956 році, щоб вшанувати працю фахівців, які тоді активно зводили промислові підприємства, житло та інфраструктуру післявоєнного періоду. Після проголошення незалежності Україна зберегла це професійне свято, адже праця будівельників лишилася однією з найважливіших у державотворенні. У 1993 році офіційно День будівельника закріпили Указом тодішнього президента держави, пише LifeStyle24.
З початком повномасштабної війни роль будівельників стала ще важливішою. Адже працівники відновлюють зруйновані міста, будують укриття та модульні будинки. Наша редакція підготувала теплі привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям.
День будівельника 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю із Днем будівельника! Бажаю мінімум труднощів і витрат, максимум сил та удачі у справах будівництва, та й в особистих справах також. Нехай кожен проєкт – робочий чи життєвий – увінчується успіхом! Нехай кожен проєкт буде наповнений любов'ю та виконаний із душею! Нехай кожна розпочата справа обов'язково завершується успіхом. Бажаю, щоб особистого часу вистачало на реалізацію будь-яких планів. Зі святом будівельника тебе!
***
З Днем будівельника тебе вітаю! Хочу побажати тобі такого ж розміреного та планомірного життя, як твоя робота: цегла до цегли, стіна до стіни. Нехай ніхто не засмучує тебе. І нехай твої справи складаються щасливо.
***
З Днем будівельника вітаю!
Нехай робота надихає,
З’являються нові будинки,
Кінотеатри та хатинки.
Живеться в них хай всім чудово,
Яскраво, круто та драйвово,
То весело, а то – бентежно.
Хай всі вам дякують безмежно!
Хай доля будує добре
Твої життєві дороги,
Хай буде міцним здоров'я
На сто із гачечком літ.
***
Щасливе майбутнє країні
Будуймо!
Величні будівлі для неї
Муруймо!
І в бізнесі завжди вершин
Досягаймо!
Зі святом сьогодні всіх зодчих
Вітаймо!
До речі, 10 серпня відзначають День ветеринара України. З цієї нагоди наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах.
***
Всіх будівельників зі святом! Бажаю, щоб у вашому житті все складалося вдало, як цеглини в ряд. Нехай всі відносини з рідними, близькими й друзями будуть міцними, як якісний цемент. Бажаю, щоб зарплата виплачувалася тачками, а премія відрами. Вітаю зі святом! Удачі й всіх благ вам, будівельники.
***
У День будівельника прийми вітання, адже це дуже нелегка праця. Ви по крихтах створюєте, втілюєте в яскраву реальність задуми з безмовних креслень на папері. Сил вам, здоров'я богатирського, енергії та успіхів у будівництві та в житті.
***
З Днем будівельника сьогодні
Вітаємо щиро, від душі.
Майбутнього фундамент новий
Закласти швидше поспіши!
Роботи буде хай багато,
Як троси, нерви хай міцні,
Хай буде затишно у хаті,
І тісно грошам в гаманці!
***
Архітектор, муляр, дизайнер,
Плиточник, маляр –
Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,
Ви сьогодні кожен – ювіляр.
І нехай виконроб сьогодні не лається,
І нехай замовник шкідливий не бурчить.