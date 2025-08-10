Що цікаво, вперше День будівельника відсвяткували у 1956 році, щоб вшанувати працю фахівців, які тоді активно зводили промислові підприємства, житло та інфраструктуру післявоєнного періоду. Після проголошення незалежності Україна зберегла це професійне свято, адже праця будівельників лишилася однією з найважливіших у державотворенні. У 1993 році офіційно День будівельника закріпили Указом тодішнього президента держави, пише LifeStyle24.

З початком повномасштабної війни роль будівельників стала ще важливішою. Адже працівники відновлюють зруйновані міста, будують укриття та модульні будинки. Наша редакція підготувала теплі привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям.

День будівельника 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю із Днем будівельника! Бажаю мінімум труднощів і витрат, максимум сил та удачі у справах будівництва, та й в особистих справах також. Нехай кожен проєкт – робочий чи життєвий – увінчується успіхом! Нехай кожен проєкт буде наповнений любов'ю та виконаний із душею! Нехай кожна розпочата справа обов'язково завершується успіхом. Бажаю, щоб особистого часу вистачало на реалізацію будь-яких планів. Зі святом будівельника тебе!

***

З Днем будівельника тебе вітаю! Хочу побажати тобі такого ж розміреного та планомірного життя, як твоя робота: цегла до цегли, стіна до стіни. Нехай ніхто не засмучує тебе. І нехай твої справи складаються щасливо.

Привітання з Днем будівельника 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем будівельника вітаю!

Нехай робота надихає,

З’являються нові будинки,

Кінотеатри та хатинки.

Живеться в них хай всім чудово,

Яскраво, круто та драйвово,

То весело, а то – бентежно.

Хай всі вам дякують безмежно!

Хай доля будує добре

Твої життєві дороги,

Хай буде міцним здоров'я

На сто із гачечком літ.

***

Щасливе майбутнє країні

Будуймо!

Величні будівлі для неї

Муруймо!

І в бізнесі завжди вершин

Досягаймо!

Зі святом сьогодні всіх зодчих

Вітаймо!

Привітання з Днем будівельника 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Всіх будівельників зі святом! Бажаю, щоб у вашому житті все складалося вдало, як цеглини в ряд. Нехай всі відносини з рідними, близькими й друзями будуть міцними, як якісний цемент. Бажаю, щоб зарплата виплачувалася тачками, а премія відрами. Вітаю зі святом! Удачі й всіх благ вам, будівельники.

***

У День будівельника прийми вітання, адже це дуже нелегка праця. Ви по крихтах створюєте, втілюєте в яскраву реальність задуми з безмовних креслень на папері. Сил вам, здоров'я богатирського, енергії та успіхів у будівництві та в житті.

Привітання з Днем будівельника 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем будівельника сьогодні

Вітаємо щиро, від душі.

Майбутнього фундамент новий

Закласти швидше поспіши!

Роботи буде хай багато,

Як троси, нерви хай міцні,

Хай буде затишно у хаті,

І тісно грошам в гаманці!

***

Архітектор, муляр, дизайнер,

Плиточник, маляр –

Всіх вас вітаємо з Днем будівельника,

Ви сьогодні кожен – ювіляр.

І нехай виконроб сьогодні не лається,

І нехай замовник шкідливий не бурчить.