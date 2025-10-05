В первое воскресенье октября граждане отмечают День территориальной обороны Украины. В этом году этот праздник приходится на 5 октября.

Что интересно, его установили в 2020 году Указом Президента Украины Владимира Зеленского. Главная цель праздника – напомнить о важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.

Смотрите также Календарь праздников на октябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев

Бойцы ТрО охраняют критически важные объекты инфраструктуры, участвуют в борьбе с диверсионно-разведывательными силами и защищают гражданских от врага. По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках, прозе и стихах для военных. Желаем вам боевого вдохновения и Божьей защиты!

День ТрО 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

В День Сил территориальной обороны желаю верно и гордо стоять на страже спокойствия и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.

***

Здоровья, счастья, успехов! И победы нам всем! Верим в Вас, верим в ВСУ и верим в победу! Молимся и будем молиться за Вас и за всех, кто с Вами! Возвращайтесь живыми, здоровыми и с победой! Слава Украине!

Поздравление с Днем территориальной обороны Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Как феникс, возродились вы снова,

На защиту Украины стали гордо.

Вы преодолели мятежи и заговоры.

Закрыли путь захватчикам и ордам!

Вы независимость нашу сохранили,

Вы клятвой освящаете знамя,

Чтобы враги никогда не смогли

Одолеть вашу преданность присяге.

Пусть будет мужественным опыт ваш и боль.

Потому что потери не заживет время и лекарства.

А на столе ежедневно хлеб и соль,

Как символ непокорности навеки!

***

Вы надежда наша и опора,

Достоинство свободолюбивых казаков.

Предков высокая непокорность

В сердцах смелых воинов!

Дух казацкий верный и победоносный

Добавлял вам силы и отваги.

Воины и рыцари вы настоящие,

Вам поклонились синеглавые знамена!

Поздравление с Днем территориальной обороны Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Кстати, сегодня, 5 октября, в Украине также празднуют День учителя. Наша редакция подготовила красивые поздравления в картинках, прозе и стихах для педагогов.

***

Воин территориальной обороны! В этот важный день хочу пожелать тебе мужества и несокрушимости духа. Ты стоишь на передовой, защищая наши дома, наш мир, нашу свободу. Спасибо тебе за твой труд и самопожертвование. Пусть каждый твой день будет наполнен надеждой на лучшее будущее и силой для новых свершений!

***

С Днем ТрО! Ты имеешь непревзойденное умение преодолевать тьму и находить свет, там где его уже не видно, и искренне делишься им с каждым! Пусть долгожданная победа развеселит твою душу, зажжет искру в глазах, а в сердце воцарится покой!

Поздравление с Днем территориальной обороны Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Украина – могущественная страна,

Но нужна и ей охрана,

Чтобы язык цвел соловьиный,

Чтобы горя не знали до скону.

Мужественные, сильные, мы благодарим вас

За безоблачное небо над нами.

Мы желаем, чтобы сизым годам

Прибегать к вам лишь со звездами.

Пусть смеются ясные небеса,

Пусть все будет, как вы бы хотели.

Длинная будет жизнь, как коса,

Что раньше девушки носили.