С Днем территориальной обороны Украины 2025: лучшие поздравления в картинках и словах
- День территориальной обороны Украины отмечается в первое воскресенье октября, установлен в 2020 году указом Президента Владимира Зеленского.
- По случаю праздника редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах.
В первое воскресенье октября граждане отмечают День территориальной обороны Украины. В этом году этот праздник приходится на 5 октября.
Что интересно, его установили в 2020 году Указом Президента Украины Владимира Зеленского. Главная цель праздника – напомнить о важности территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, пишет LifeStyle24 со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.
Бойцы ТрО охраняют критически важные объекты инфраструктуры, участвуют в борьбе с диверсионно-разведывательными силами и защищают гражданских от врага. По случаю праздника наша редакция подготовила теплые поздравления в картинках, прозе и стихах для военных. Желаем вам боевого вдохновения и Божьей защиты!
День ТрО 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
В День Сил территориальной обороны желаю верно и гордо стоять на страже спокойствия и блага страны, смело и легко отражать все натиски со стороны противника, устранять любые проблемы и препятствия на горизонте, сохранять спокойствие и оптимизм души, хранить счастье и доброту в сердце.
***
Здоровья, счастья, успехов! И победы нам всем! Верим в Вас, верим в ВСУ и верим в победу! Молимся и будем молиться за Вас и за всех, кто с Вами! Возвращайтесь живыми, здоровыми и с победой! Слава Украине!
***
Как феникс, возродились вы снова,
На защиту Украины стали гордо.
Вы преодолели мятежи и заговоры.
Закрыли путь захватчикам и ордам!
Вы независимость нашу сохранили,
Вы клятвой освящаете знамя,
Чтобы враги никогда не смогли
Одолеть вашу преданность присяге.
Пусть будет мужественным опыт ваш и боль.
Потому что потери не заживет время и лекарства.
А на столе ежедневно хлеб и соль,
Как символ непокорности навеки!
***
Вы надежда наша и опора,
Достоинство свободолюбивых казаков.
Предков высокая непокорность
В сердцах смелых воинов!
Дух казацкий верный и победоносный
Добавлял вам силы и отваги.
Воины и рыцари вы настоящие,
Вам поклонились синеглавые знамена!
Кстати, сегодня, 5 октября, в Украине также празднуют День учителя.
***
Воин территориальной обороны! В этот важный день хочу пожелать тебе мужества и несокрушимости духа. Ты стоишь на передовой, защищая наши дома, наш мир, нашу свободу. Спасибо тебе за твой труд и самопожертвование. Пусть каждый твой день будет наполнен надеждой на лучшее будущее и силой для новых свершений!
***
С Днем ТрО! Ты имеешь непревзойденное умение преодолевать тьму и находить свет, там где его уже не видно, и искренне делишься им с каждым! Пусть долгожданная победа развеселит твою душу, зажжет искру в глазах, а в сердце воцарится покой!
***
Украина – могущественная страна,
Но нужна и ей охрана,
Чтобы язык цвел соловьиный,
Чтобы горя не знали до скону.
Мужественные, сильные, мы благодарим вас
За безоблачное небо над нами.
Мы желаем, чтобы сизым годам
Прибегать к вам лишь со звездами.
Пусть смеются ясные небеса,
Пусть все будет, как вы бы хотели.
Длинная будет жизнь, как коса,
Что раньше девушки носили.