LifeStyle24 собрал искренние поздравления для первой учительницы в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте эти праздничные пожелания первым учительницам и поблагодарите их за полученные знания.

Как поздравить первую учительницу в картинках, прозе и стихах?

С праздником, дорогая наша первая учительница! Хочется пожелать вам успехов и много удачных рабочих дней! Пусть ученики радуют вас хорошими знаниями, образцовым поведением и искренними улыбками! Желаю вам отличной заработной платы и удовольствия от работы!

***

Дорогая первая учительница, с праздником вас! С Днем учителя! Пусть судьба вас одарит щедрыми дарами за душевную чуткость, мудрость и доброту! Пусть у вас будет море огня и вдохновения справляться с ангелочками, прививая им здоровые привычки и мудрые правила. Здоровья вам и сил!

Поздравление ко Дню учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Як сонце до квіток,

Горнулась до класу вона.

І гарна, і люба,

І мила, і тиха

Учителька перша моя!

Добріша, ніж фея,

Миліша, ніж мрія,

Світліша від сонця вона!

У світі єдина,

У серці одна –

Учителька перша моя!

***

Перша вчителько,

Уклін наш вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

Поздравление для первой учительницы 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Є професія у світі –

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові й пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю ваші діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Нашу прекрасную и незабываемую первую учительницу поздравляем с Днем учителя! Вы провели нас во взрослую жизнь, поддерживая первые неумелые шаги в познании и ученическом труде. Желаем вам процветания, признания и глубокого уважения. Отличного здоровья, хорошего настроения, успеха и радости!

Поздравление ко Дню учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляем вас с Днем учителя. Знаем, что впереди еще один сложный учебный год, поэтому желаем большого терпения. Помните, что мы всегда будем рядом и не покинем в сложные моменты.

***

Для мене, вчителю, ти сонця цвіт.

Перед ім'ям твоїм – у поклоні.

Ти нас, малих, вела у дивосвіт

І зігрівали нас твої долоні.

Ти завжди світла й доброю була

І всі роки вела дітей за руку.

В житті сама багато досягла

І нас вела у казку і в науку.

Уклін тобі до самої землі,

Що нам до знань дорогу освітила.

Нам тільки десять, кажуть ще малі,

Та кожна вже дитина зрозуміла,

Що вчитель – це людина доброти

І мудрості, яка дала нам крила.

Ти нас за наші витівки прости,

Учителько, найкраща, світла, мила.

***

Хай доля дарує вам років багато,

Відпустить здоров'я міцного й добра,

Хай повниться ласкою рідна вам хата,

І багато в ній буде любові й тепла.

Хай радість приносить вам кожна година,

Від горя хоронить молитва свята,

Хай щастям квітує життєва стежина

На многі і благі майбутні літа.

