LifeStyle24 собрал искренние поздравления для первой учительницы в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте эти праздничные пожелания первым учительницам и поблагодарите их за полученные знания.
Как поздравить первую учительницу в картинках, прозе и стихах?
С праздником, дорогая наша первая учительница! Хочется пожелать вам успехов и много удачных рабочих дней! Пусть ученики радуют вас хорошими знаниями, образцовым поведением и искренними улыбками! Желаю вам отличной заработной платы и удовольствия от работы!
***
Дорогая первая учительница, с праздником вас! С Днем учителя! Пусть судьба вас одарит щедрыми дарами за душевную чуткость, мудрость и доброту! Пусть у вас будет море огня и вдохновения справляться с ангелочками, прививая им здоровые привычки и мудрые правила. Здоровья вам и сил!
Поздравление ко Дню учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Як сонце до квіток,
Горнулась до класу вона.
І гарна, і люба,
І мила, і тиха
Учителька перша моя!
Добріша, ніж фея,
Миліша, ніж мрія,
Світліша від сонця вона!
У світі єдина,
У серці одна –
Учителька перша моя!
***
Перша вчителько,
Уклін наш вам до землі,
Хай прекрасні будуть дні,
Хай минуть вас злі,
На важкій шкільний ви ниві
Кожен день в труді,
Будьте завжди ви щасливі,
В радості живіть!
Поздравление для первой учительницы 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Є професія у світі –
Серце віддавати дітям!
Серце вчителя безкрає,
Як би він його не краяв.
Тому гідний вчитель шани.
Так, любові й пошани
За роботу непросту
І за те, що я росту!
Хай же вистачить терпіння
Передати нам уміння.
А за працю ваші діти
Щиро вам дарують квіти!
***
Нашу прекрасную и незабываемую первую учительницу поздравляем с Днем учителя! Вы провели нас во взрослую жизнь, поддерживая первые неумелые шаги в познании и ученическом труде. Желаем вам процветания, признания и глубокого уважения. Отличного здоровья, хорошего настроения, успеха и радости!
Поздравление ко Дню учителя 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Поздравляем вас с Днем учителя. Знаем, что впереди еще один сложный учебный год, поэтому желаем большого терпения. Помните, что мы всегда будем рядом и не покинем в сложные моменты.
***
Для мене, вчителю, ти сонця цвіт.
Перед ім'ям твоїм – у поклоні.
Ти нас, малих, вела у дивосвіт
І зігрівали нас твої долоні.
Ти завжди світла й доброю була
І всі роки вела дітей за руку.
В житті сама багато досягла
І нас вела у казку і в науку.
Уклін тобі до самої землі,
Що нам до знань дорогу освітила.
Нам тільки десять, кажуть ще малі,
Та кожна вже дитина зрозуміла,
Що вчитель – це людина доброти
І мудрості, яка дала нам крила.
Ти нас за наші витівки прости,
Учителько, найкраща, світла, мила.
***
Хай доля дарує вам років багато,
Відпустить здоров'я міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідна вам хата,
І багато в ній буде любові й тепла.
Хай радість приносить вам кожна година,
Від горя хоронить молитва свята,
Хай щастям квітує життєва стежина
На многі і благі майбутні літа.
