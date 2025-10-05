LifeStyle24 зібрав щирі привітання для першої вчительки у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці святкові побажання першим вчителькам і подякуйте їм за отримані знання.

Як привітати першу вчительку у картинках, прозі й віршах?

Зі святом, дорога наша перша вчителька! Хочеться побажати вам успіхів і багато вдалих робочих днів! Нехай учні радують вас хорошими знаннями, зразковою поведінкою і щирими усмішками! Бажаю вам відмінної заробітної плати й задоволення від роботи!

***

Дорога перша вчителька, зі святом вас! З Днем учителя! Нехай доля вас обдарує щедрими дарами за душевну чуйність, мудрість і доброту! Нехай у вас буде море вогню і натхнення справлятися з янголятами, прищеплюючи їм здорові звички й мудрі правила. Здоров'я вам і сил!

Привітання до Дня вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Як сонце до квіток,

Горнулась до класу вона.

І гарна, і люба,

І мила, і тиха

Учителька перша моя!

Добріша, ніж фея,

Миліша, ніж мрія,

Світліша від сонця вона!

У світі єдина,

У серці одна –

Учителька перша моя!

***

Перша вчителько,

Уклін наш вам до землі,

Хай прекрасні будуть дні,

Хай минуть вас злі,

На важкій шкільний ви ниві

Кожен день в труді,

Будьте завжди ви щасливі,

В радості живіть!

Привітання для першої вчительки 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Є професія у світі –

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові й пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю ваші діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Нашу прекрасну і незабутню першу вчительку вітаємо з Днем вчителя! Ви провели нас у доросле життя, підтримуючи перші невмілі кроки в пізнанні та учнівській праці. Бажаємо вам процвітання, визнання та глибокої поваги. Відмінного здоров'я, гарного настрою, успіху і радості!

Привітання до Дня вчителя 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаємо вас з Днем вчителя. Знаємо, що попереду ще один складний навчальний рік, тому бажаємо великого терпіння. Пам'ятайте, що ми завжди будемо поруч і не покинемо у складні моменти.

***

Для мене, вчителю, ти сонця цвіт.

Перед ім'ям твоїм – у поклоні.

Ти нас, малих, вела у дивосвіт

І зігрівали нас твої долоні.

Ти завжди світла й доброю була

І всі роки вела дітей за руку.

В житті сама багато досягла

І нас вела у казку і в науку.

Уклін тобі до самої землі,

Що нам до знань дорогу освітила.

Нам тільки десять, кажуть ще малі,

Та кожна вже дитина зрозуміла,

Що вчитель – це людина доброти

І мудрості, яка дала нам крила.

Ти нас за наші витівки прости,

Учителько, найкраща, світла, мила.

***

Хай доля дарує вам років багато,

Відпустить здоров'я міцного й добра,

Хай повниться ласкою рідна вам хата,

І багато в ній буде любові й тепла.

Хай радість приносить вам кожна година,

Від горя хоронить молитва свята,

Хай щастям квітує життєва стежина

На многі і благі майбутні літа.

Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".