Ежегодно осенью в Украине отмечают День учителя. В этот праздник принято поздравлять педагогов и дарить им различные сладости и цветы.

К тому же по случаю Дня учителя часто в школах устраивают интересные мероприятия. О том, когда в Украине будут отмечать этот праздник – рассказывает LifeStyle24.

Когда будет День учителя в Украине в 2025 году?

В Украине День учителя ежегодно отмечают в первое воскресенье октября. В этом году он приходится на 5 октября. Что интересно, этот праздник не имеет постоянной даты. Именно поэтому он приходится на разные числа октября в зависимости от календаря. Например, в один год это может быть 1 октября, а в следующем – 6-го или 7-го. Это сделано для того, чтобы празднование приходилось на выходной день, когда педагоги могут отдохнуть и принять искренние поздравления от учеников, коллег и родителей.

Хотя официально празднуют в воскресенье, обычно торжества, концерты и поздравления происходят в пятницу, в последний рабочий день перед праздником. В школах и университетах традиционно устраивают праздничные линейки, ученические концерты и дни самоуправления, когда старшеклассники или студенты проводят уроки вместо учителей.

День учителя 2025

День учителя 2025: какая история праздника?