Когда будем праздновать День учителя в Украине в 2025 году
- День учителя в Украине отмечают в первое воскресенье октября, в 2025 году это будет 5 октября.
- После обретения независимости Украины День учителя приобрел национальный характер, став поводом почтить педагогов, особенно в условиях реформ и вызовов, таких как война.
Ежегодно осенью в Украине отмечают День учителя. В этот праздник принято поздравлять педагогов и дарить им различные сладости и цветы.
К тому же по случаю Дня учителя часто в школах устраивают интересные мероприятия. О том, когда в Украине будут отмечать этот праздник – рассказывает LifeStyle24.
Интересно Когда будет День осеннего равноденствия в 2025 году: точная дата и время
Когда будет День учителя в Украине в 2025 году?
В Украине День учителя ежегодно отмечают в первое воскресенье октября. В этом году он приходится на 5 октября. Что интересно, этот праздник не имеет постоянной даты. Именно поэтому он приходится на разные числа октября в зависимости от календаря. Например, в один год это может быть 1 октября, а в следующем – 6-го или 7-го. Это сделано для того, чтобы празднование приходилось на выходной день, когда педагоги могут отдохнуть и принять искренние поздравления от учеников, коллег и родителей.
Хотя официально празднуют в воскресенье, обычно торжества, концерты и поздравления происходят в пятницу, в последний рабочий день перед праздником. В школах и университетах традиционно устраивают праздничные линейки, ученические концерты и дни самоуправления, когда старшеклассники или студенты проводят уроки вместо учителей.
О других профессиональных праздниках сентября 2025 года – узнавайте больше в нашем материале.
День учителя 2025: какая история праздника?
- На международном уровне Всемирный день учителя установила ЮНЕСКО 5 октября 1994 года. Именно в этот день, в 1966 году, организация подписала Рекомендацию "О положении учителей" – документ, который определил права, обязанности и важность профессии педагога.
- В Украине, как и в других республиках СССР, День учителя официально начали отмечать еще в 1965 году. Тогда он тоже имел переменную дату и приходился на первое воскресенье октября. Этот праздник активно использовали для повышения статуса педагогов, но одновременно он имел выразительный идеологический оттенок. Учеников и студентов поощряли дарить цветы, писать поздравительные стенгазеты, устраивать концерты, однако акцент делался больше на коллективности и "служении государству".
- После обретения Украиной независимости в 1991 году этот праздник перестал быть формальной данью системе и приобрел национальный характер. День учителя стал возможностью отдать дань уважения людям, которые формируют не только знания, но и мировоззрение молодого поколения. Украинские школы начали отмечать его теплее и искреннее, чем в советские времена.
- В ХХІ веке в Украине День учителя часто сочетают со Всемирным днем учителя, что придает празднику международное значение. Особенно важным он стал после 2014 года, когда украинское образование начало активно реформироваться в направлении "Новой украинской школы".
- В условиях полномасштабной войны многие педагоги продолжают обучать детей в укрытиях, онлайн или даже на временно оккупированных территориях. В связи с этим, День учителя превратился в символ несокрушимости и преданности своему делу.