Коли будемо святкувати День вчителя в Україні у 2025 році
- День учителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня, у 2025 році це буде 5 жовтня.
- Після здобуття незалежності України День учителя набув національного характеру, ставши нагодою вшанувати педагогів, особливо в умовах реформ і викликів, таких як війна.
Щороку восени в Україні відзначають День вчителя. У це свято заведено вітати педагогів та дарувати їм різноманітні солодощі й квіти.
До того ж з нагоди Дня вчителя часто у школах влаштовують цікаві заходи.
Коли буде День учителя в Україні у 2025 році?
В Україні День учителя щороку відзначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч він припадає на 5 жовтня. Що цікаво, це свято не має сталої дати. Саме тому воно припадає на різні числа жовтня залежно від календаря. Наприклад, в одному році це може бути 1 жовтня, а в наступному – 6-го чи 7-го. Це зроблено для того, щоб святкування припадало на вихідний день, коли педагоги можуть відпочити й прийняти щирі вітання від учнів, колег та батьків.
Хоча офіційно святкують у неділю, зазвичай урочистості, концерти й привітання відбуваються в п'ятницю, в останній робочий день перед святом. У школах і університетах традиційно влаштовують святкові лінійки, учнівські концерти та дні самоврядування, коли старшокласники чи студенти проводять уроки замість вчителів.
День вчителя 2025: яка історія свята?
- На міжнародному рівні Всесвітній день вчителя встановила ЮНЕСКО 5 жовтня 1994 року. Саме у цей день, у 1966 році, організація підписала Рекомендацію "Про становище вчителів" – документ, який визначив права, обов'язки та важливість професії педагога.
- В Україні, як і в інших республіках СРСР, День учителя офіційно почали відзначати ще у 1965 році. Тоді він теж мав змінну дату і припадав на першу неділю жовтня. Це свято активно використовували для піднесення статусу педагогів, але водночас воно мало виразний ідеологічний відтінок. Учнів і студентів заохочували дарувати квіти, писати вітальні стінгазети, влаштовувати концерти, проте акцент робився більше на колективності та "служінні державі".
- Після здобуття Україною незалежності у 1991 році це свято перестало бути формальною даниною системі й набуло національного характеру. День учителя став нагодою вшанувати людей, які формують не лише знання, а й світогляд молодого покоління. Українські школи почали відзначати його тепліше й щиріше, ніж у радянські часи.
- У ХХІ столітті в Україні День учителя часто поєднують із Всесвітнім днем учителя, що надає святу міжнародного значення. Особливо важливим воно стало після 2014 року, коли українська освіта почала активно реформуватися в напрямку "Нової української школи".
- В умовах повномасштабної війни багато педагогів продовжують навчати дітей в укриттях, онлайн чи навіть на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим, День учителя перетворився на символ незламності й відданості своїй справі.