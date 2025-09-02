Щороку восени в Україні відзначають День вчителя. У це свято заведено вітати педагогів та дарувати їм різноманітні солодощі й квіти.

До того ж з нагоди Дня вчителя часто у школах влаштовують цікаві заходи. Про те, коли в Україні будуть відзначати це свято – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Коли буде День осіннього рівнодення у 2025 році: точна дата й час

Коли буде День учителя в Україні у 2025 році?

В Україні День учителя щороку відзначають у першу неділю жовтня. Цьогоріч він припадає на 5 жовтня. Що цікаво, це свято не має сталої дати. Саме тому воно припадає на різні числа жовтня залежно від календаря. Наприклад, в одному році це може бути 1 жовтня, а в наступному – 6-го чи 7-го. Це зроблено для того, щоб святкування припадало на вихідний день, коли педагоги можуть відпочити й прийняти щирі вітання від учнів, колег та батьків.

Хоча офіційно святкують у неділю, зазвичай урочистості, концерти й привітання відбуваються в п'ятницю, в останній робочий день перед святом. У школах і університетах традиційно влаштовують святкові лінійки, учнівські концерти та дні самоврядування, коли старшокласники чи студенти проводять уроки замість вчителів.

День учителя 2025 / Фото Freepik

Про інші професійні свята вересня 2025 року – дізнавайтеся більше в нашому матеріалі.

День вчителя 2025: яка історія свята?