День учителя – хорошая возможность поблагодарить тех, кто ежедневно воспитывает лучшие качества в детях и помогает им найти свой путь в жизни. Для многих этот день связан с теплыми воспоминаниями из школы, ведь ассоциируется с цветами, поздравлениями и теплыми словами для педагогов.

Но даже несмотря на всеобщую любовь к этому празднику, часто возникает вопрос, а когда же именно правильно поздравлять педагогов. Дело в том, что некоторые делают это в пятницу, а кто-то – в воскресенье. LifeStyle24 со ссылкой на Онлайн календарь рассказывает, в какой день на самом деле принято отмечать этот праздник и когда уместно поздравлять педагогов.

День учителя 2025: когда поздравлять педагогов с праздником?

Официально в Украине День учителя празднуют в первое воскресенье октября. Именно эта дата закреплена в календаре как профессиональный праздник педагогов.

Однако в школах уже длительное время существует традиция отмечать его немного раньше, а именно в пятницу, накануне выходных. Это связано с тем, что школьники и учителя в выходные не собираются вместе, поэтому праздничную атмосферу создают в учебный день.

Поэтому, правильно поздравлять учителей в воскресенье – непосредственно в день праздника. Однако если вы ученик или студент, то чаще всего это происходит в пятницу, когда школа или университет может организовать праздничные мероприятия, концерты, квесты или просто подарить цветы и теплые слова педагогам.

Когда правильно поздравлять с Днем учителя / Фото Freepik

Какие традиции Дня учителя в Украине?