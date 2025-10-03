День учителя – гарна нагода подякувати тим, хто щодня виховує найкращі якості в дітях та допомагає їм знайти свій шлях у житті. Для багатьох цей день пов'язаний з теплими спогадами зі школи, адже асоціюється з квітами, привітаннями та теплими словами для педагогів.

Та навіть попри загальну любов до цього свята, часто виникає запитання, а коли ж саме правильно вітати педагогів. Річ у тім, що дехто робить це в п'ятницю, а хтось – у неділю. LifeStyle24 з посиланням на Онлайн календар розповідає, у який день насправді заведено відзначати це свято і коли доречно вітати педагогів.

День вчителя 2025: коли вітати педагогів зі святом?

Офіційно в Україні День учителя святкують у першу неділю жовтня. Саме ця дата закріплена в календарі як професійне свято педагогів.

Однак у школах вже тривалий час існує традиція відзначати його трохи раніше, а саме у п'ятницю, напередодні вихідних. Це пов'язано з тим, що школярі та вчителі у вихідні не збираються разом, тож святкову атмосферу створюють у навчальний день.

Отож, правильно вітати вчителів у неділю – безпосередньо у день свята. Однак якщо ви учень чи студент, то найчастіше це відбувається у п'ятницю, коли школа чи університет може організувати святкові заходи, концерти, квести чи просто подарувати квіти й теплі слова педагогам.

Які традиції Дня вчителя в Україні?