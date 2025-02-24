Совсем скоро День украинской женщины 2025: самые теплые поздравления в картинках и открытках

Уже завтра, 25 февраля, люди будут чествовать сильных и независимых украинок. День украинской женщины не только повод для поздравлений, но и возможность выразить благодарность мудрым и несокрушимым девушкам за их вклад в общество.

Украинки всегда играли ключевую роль в создании государства, культурном развитии и борьбе за свободу. Этот праздник решили создать в Украине, заменив Международный женский день, который ежегодно отмечали 8 марта. В Советском Союзе он начал ассоциироваться с весной, красотой и женственностью, потеряв свой первоначальный феминистический смысл. В 2023 году украинцы решили создать День украинской женщины, который бы приходился на 25 февраля. Что интересно, дату этого праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день родилась выдающаяся украинская писательница и общественный деятель Леся Украинка, рассказывает 24 Канал.

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По случаю праздника наша редакция подготовила хорошие картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее и отправьте своим мамам, сестрам, подругам и знакомым, которые будут отмечать День украинской женщины.

Поздравления с Днем украинской женщины 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем украинской женщины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомните своим друзьям и знакомым о важности этого праздника. С Днем украинской женщины!