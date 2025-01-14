Когда будем отмечать День Владимира в 2025 году: точная дата праздника

Праздник Владимира Великого – важное событие для всех христиан. Этот день чтит память одного из величайших правителей Киевской Руси.

В этом году украинцы во второй раз будут отмечать этот праздник в новую дату. Когда состоится День Владимира в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

Интересно Когда будем праздновать День княгини Ольги в 2025 году: дата по новому церковному календарю

Традиции Дня Владимира

Владимир Великий был внуком равноапостольной княгини Ольги. Правитель не только самостоятельно крестился, но и способствовал становлению христианства как государственной религии Киевской Руси. Также по приказу князя построили Десятинную церковь в Киеве.

В этот день верующие традиционно идут в храм, где молятся иконе святого Владимира. В народе считается, что молитвы имеют особую силу, в частности исцеления от болезней. По одной из легенд, князь Владимир почти ослеп, но после крещения одолел этот недуг. Кроме этого, христиане просят у святого прекращения споров и крепкой веры.

Также в праздник Владимира обычно поздравляют мужчин с таким именем с Днем ангела. Владимир Великий / Фото "Иконный Двор"

Когда праздник Владимира в 2025 году

1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим, даты большинства религиозных праздников изменились. Они сместились на 13 дней назад. По старому стилю, День Владимира отмечают 28 июля.

Впрочем, по новому календарю, верующие празднуют на 13 дней раньше. В 2025 году День Владимира будут отмечать 15 июля.