Ежегодно 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Это профессиональный праздник для тех, кто ежедневно стоит на защите государства, собирая важную информацию для сохранения безопасности и жизни наших воинов.

День военной разведки установил Указ Президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 7 сентября 1992-го было создано Главное управление разведки Министерства обороны Украины, которое стало центральным органом военной разведки государства. С тех пор украинские разведчики играют ключевую роль в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а с началом полномасштабного вторжения их вклад стал особенно ощутимым и незаменимым, пишет LifeStyle24.

Смотрите также Когда будем праздновать День учителя в Украине в 2025 году

По случаю Дня военной разведки наша редакция подготовила патриотические картинки-поздравления. Поблагодарите в этот праздник людей, чей труд остается незаметным для большинства, но является решающим для обороноспособности страны.

День военной разведки Украины 2025: картинки-поздравления

Поздравления с Днем военной разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем военной разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем военной разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем военной разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем военной разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем военной разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем военной разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем военной разведки Украины 2025 / Коллаж LifeStyle24

О других профессиональных праздниках сентября 2025 года – узнавайте больше в нашем материале.