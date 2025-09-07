С Днем военной разведки Украины 2025: патриотические картинки-поздравления с праздником
- День военной разведки Украины отмечается 7 сентября в честь создания Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 1992 году.
- Праздник установлен Указом Президента Владимира Зеленского в 2022 году.
Ежегодно 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Это профессиональный праздник для тех, кто ежедневно стоит на защите государства, собирая важную информацию для сохранения безопасности и жизни наших воинов.
День военной разведки установил Указ Президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 7 сентября 1992-го было создано Главное управление разведки Министерства обороны Украины, которое стало центральным органом военной разведки государства. С тех пор украинские разведчики играют ключевую роль в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, а с началом полномасштабного вторжения их вклад стал особенно ощутимым и незаменимым, пишет LifeStyle24.
По случаю Дня военной разведки наша редакция подготовила патриотические картинки-поздравления. Поблагодарите в этот праздник людей, чей труд остается незаметным для большинства, но является решающим для обороноспособности страны.
День военной разведки Украины 2025: картинки-поздравления
