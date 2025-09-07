Щороку 7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. Це професійне свято для тих, хто щодня стоїть на захисті держави, збираючи важливу інформацію для збереження безпеки та життя наших воїнів.

День воєнної розвідки встановив Указ Президента України Володимира Зеленського у 2022 році. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 7 вересня 1992-го було створено Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке стало центральним органом військової розвідки держави. Відтоді українські розвідники відіграють ключову роль у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а з початком повномасштабного вторгнення їхній внесок став особливо відчутним і незамінним, пише LifeStyle24.

З нагоди Дня воєнної розвідки наша редакція підготувала патріотичні картинки-привітання. Подякуйте у це свято людям, чия праця залишається непомітною для більшості, але є вирішальною для обороноздатності країни.

День воєнної розвідки України 2025: картинки-привітання

