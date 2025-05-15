День вышиванки 2025: история и традиции важного праздника

Сегодня, 15 мая, в Украине граждане одевают национальную одежду и отмечают День вышиванки. Этот праздник стал особенно важным во времена войны, ведь люди начали еще больше ценить собственную культуру и работать над ее сохранением.

Об истории и традициях Дня вышиванки в Украине – рассказывает LifeStyle24.

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История Дня вышиванки 2025

Что интересно, этот праздник считается довольно современным, ведь возник недавно. Так, идея создания Дня вышиванки появилась в 2006 году. Основательницей праздника стала студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Леся Воронюк предложила ввести акцию "Всемирный день вышиванки" в своем учебном заведении после того, как постоянно видела своего одногруппника в вышитой одежде.

Тогда девушка призвала сверстников и преподавателей одеть вышиванки и почтить этот национальный атрибут. Сначала такой флешмоб объединил лишь несколько десятков черновицких студентов, но впоследствии быстро распространился по Украине.

День вышиванки 2025 / Фото Freepik

Традиции Дня вышиванки 2025

В третий четверг мая украинцы ежегодно одевают национальный наряд на работу, учебу или прогулки с целью популяризации украинской культуры. В День вышиванки принято организовывать различные интересные акции, лекции, публичные обсуждения и ярмарки, посвященные этой одежде.

Более того, люди публикуют свои фотографии в вышиванках в соцсетях и делятся семейными историями, связанными с этим национальным атрибутом. В то же время в школах и университетах проводятся тематические мероприятия, уроки и пары. Ведь детям и молодежи важно рассказать об одном из символов украинской культуры.