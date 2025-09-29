1 или 14 октября: когда в 2025 году будет День защитников и защитниц Украины
- День защитников и защитниц Украины отмечают 1 октября, чтобы почтить военных, добровольцев, медиков, волонтеров, спасателей и память павших героев.
- Праздник был перенесен на 1 октября в 2023 году из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новый календарь, сначала отмечался 14 октября.
Защитники и защитницы Украины ежедневно рискуют жизнью ради сохранения нашей независимости. Особенно украинцы это почувствовали после начала полномасштабного вторжения России.
Чтобы почтить их героизм, в Украине существует государственный праздник. О том, когда именно его отмечают, пишет Lifestyle 24 со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.
День защитников и защитниц Украины отмечают 1 октября. В этот день поздравляют всех, кто защищает страну: военных мужчин и женщин, добровольцев, ветеранов, медиков, волонтеров и спасателей. Также это возможность почтить память павших героев, которые отдали жизнь за Украину.
Почему День защитников и защитниц Украины отмечают именно 1 октября?
- Ранее в Украине отмечали советский праздник – День защитника отечества 23 февраля, но после начала войны отмечать его вместе со страной-агрессором было неуместно. Поэтому в 2014 году президент Петр Порошенко ввел новую дату – 14 октября, которая совпадала с праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. С 2015 года этот день стал государственным праздником, а затем и официальным выходным.
- В 2021 году президент Владимир Зеленский подписал закон о переименовании праздника в "День защитников и защитниц Украины", чтобы отметить, что страну защищают и мужчины, и женщины.
- В 2023 году из-за перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и УГКЦ на новый календарь дату перенесли. С тех пор праздник отмечают 1 октября.