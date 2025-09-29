29 вересня, 17:04
1 чи 14 жовтня: коли у 2025 році буде День захисників і захисниць України
Основні тези
- День захисників і захисниць України відзначають 1 жовтня, щоб вшанувати військових, добровольців, медиків, волонтерів, рятувальників та пам'ять полеглих героїв.
- Свято було перенесено на 1 жовтня у 2023 році через перехід ПЦУ та УГКЦ на новий календар, спочатку відзначалося 14 жовтня.
Захисники та захисниці України щодня ризикують життям заради збереження нашої незалежності. Особливо українці це відчули після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Щоб вшанувати їхній героїзм, в Україні існує державне свято. Про те, коли саме його відзначають, пише Lifestyle 24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.
День захисників і захисниць України відзначають 1 жовтня. У цей день вітають усіх, хто боронить країну: військових чоловіків і жінок, добровольців, ветеранів, медиків, волонтерів та рятувальників. Також це нагода вшанувати пам'ять полеглих героїв, які віддали життя за Україну.
Чому День захисників і захисниць України відзначають саме 1 жовтня?
- Раніше в Україні відзначали радянське свято – День захисника вітчизни 23 лютого, але після початку війни відзначати його разом із країною-агресоркою було недоречно. Тому у 2014 році президент Петро Порошенко запровадив нову дату – 14 жовтня, яка збігалася зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. З 2015 року цей день став державним святом, а відтак і офіційним вихідним.
- У 2021 році президент Володимир Зеленський підписав закон про перейменування свята на "День захисників і захисниць України", аби відзначити, що країну захищають і чоловіки, і жінки.
- У 2023 році через перехід Православної церкви України (ПЦУ) та УГКЦ на новий календар дату перенесли. Відтоді свято відзначають 1 жовтня.