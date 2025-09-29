Захисники та захисниці України щодня ризикують життям заради збереження нашої незалежності. Особливо українці це відчули після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Щоб вшанувати їхній героїзм, в Україні існує державне свято. Про те, коли саме його відзначають, пише Lifestyle 24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

День захисників і захисниць України відзначають 1 жовтня. У цей день вітають усіх, хто боронить країну: військових чоловіків і жінок, добровольців, ветеранів, медиків, волонтерів та рятувальників. Також це нагода вшанувати пам'ять полеглих героїв, які віддали життя за Україну.

Чому День захисників і захисниць України відзначають саме 1 жовтня?