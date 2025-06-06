День журналиста в Украине 2025: важная история праздника

6 июня в Украине чествуют деятельность журналистов. Их труд стал жизненно важным оружием в борьбе за свободу и правду в войне с Россией.

Об истории праздника Дня журналиста Украины – рассказывает подробнее LifeStyle24.

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День журналиста Украины 2025: история праздника

Этот праздник установили 25 мая 1994 года указом первого Президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов. Что интересно, дату Дня журналиста выбрали не случайно. Дело в том, что именно 6 июня 1992 года Союз журналистов Украины присоединился к Международной федерации журналистов, что стало важным шагом к интеграции украинских медиа в мировое журналистское сообщество.

Кроме Дня журналиста Украины, существуют не менее важные даты, посвященные медийщикам. В частности, День военного журналиста Украины (16 февраля), Всемирный день свободы прессы (3 мая), Международный день солидарности журналистов (8 сентября), День памяти украинских журналистов (третья пятница сентября) и Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (2 ноября).

День журналиста Украины 2025 / Фото Freepik

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года немало медийщиков стали участниками военных действий. Многие из журналистов работают на передовой, рискуя жизнью ради правды. По данным Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, россияне унесли жизни по меньшей мере 125 медийщиков. Среди них: 18 специалистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, 10 журналистов – как гражданские жертвы и 97 работников – как военнослужащие.

В День журналиста украинцы чтят память погибших специалистов и благодарят тех, кто продолжает работать в условиях войны. Отвага и преданность делу медийщиков является примером для всех граждан Украины.