День журналиста в Украине 2025: важная история праздника
- День журналиста в Украине отмечают 6 июня, установлен в 1994 году в поддержку инициативы I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло по меньшей мере 125 медийщиков, среди которых 18 – при исполнении обязанностей, 10 – как гражданские жертвы, и 97 – как военнослужащие.
6 июня в Украине чествуют деятельность журналистов. Их труд стал жизненно важным оружием в борьбе за свободу и правду в войне с Россией.
Об истории праздника Дня журналиста Украины – рассказывает подробнее LifeStyle24.
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День журналиста Украины 2025: история праздника
Этот праздник установили 25 мая 1994 года указом первого Президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов. Что интересно, дату Дня журналиста выбрали не случайно. Дело в том, что именно 6 июня 1992 года Союз журналистов Украины присоединился к Международной федерации журналистов, что стало важным шагом к интеграции украинских медиа в мировое журналистское сообщество.
Кроме Дня журналиста Украины, существуют не менее важные даты, посвященные медийщикам. В частности, День военного журналиста Украины (16 февраля), Всемирный день свободы прессы (3 мая), Международный день солидарности журналистов (8 сентября), День памяти украинских журналистов (третья пятница сентября) и Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов (2 ноября).
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года немало медийщиков стали участниками военных действий. Многие из журналистов работают на передовой, рискуя жизнью ради правды. По данным Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, россияне унесли жизни по меньшей мере 125 медийщиков. Среди них: 18 специалистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, 10 журналистов – как гражданские жертвы и 97 работников – как военнослужащие.
В День журналиста украинцы чтят память погибших специалистов и благодарят тех, кто продолжает работать в условиях войны. Отвага и преданность делу медийщиков является примером для всех граждан Украины.