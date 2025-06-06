6 цитат великих журналистов, которые вдохновляют никогда не молчать

6 июня в Украине отмечают День журналиста. Это профессиональный праздник для тех, кто ежедневно борется за правду и свободу слова.

Во времена, когда слово становится оружием, особенно важно вспомнить тех, кто своими мыслями и поступками напоминал, что молчать – опасно. LifeStyle24 собрал цитаты известных журналистов, которые вдохновляют ни сдаваться, ни бояться, а говорить даже тогда, когда сложно.

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Подборка цитат известных журналистов

"Мы должны изменить нынешнее положение вещей. Так дальше нельзя, ведь сегодня думаю не только о себе, Бог со мной. Я готов был положить на алтарь независимости свою молодость и даже свою жизнь", – Георгий Гонгадзе.

"Если свобода хоть что-то вообще означает, она означает право говорить людям то, чего они не хотят слышать", – Джордж Оруэлл.

"Без фактов не бывает правды. Без правды – доверия. А без доверия – общей реальности", – Мария Ресса.

Цитаты великих журналистов / Фото Freepik

"Угрозы, направленные на свободу слова, письма и действия, хотя часто бывают незначительными во временном отрыве, имеют накопительный эффект, и если за этим не следить, это приведет к полному пренебрежению к правам гражданина", – Джордж Оруэлл.

"Журналистика никогда не может молчать: это ее самая большая добродетель и самый большой недостаток. Она должна говорить, и говорить немедленно, пока еще раздаются отголоски событий", – Генри Анатоль Грюнвальд.

"Быть в меньшинстве, даже в одиночестве, не значит быть глупцом. Существует истина и ложь, и если ты цепляешься за истину, даже если это против всего мира, ты не дурак", – Джордж Оруэлл.

Напомним, наша редакция подготовила красивые поздравления с Днем журналиста в прозе и стихах, которые вы можете отправить своим родным и близким.