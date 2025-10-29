Когда начнет увеличиваться световой день в 2025 году в Украине

После перевода часов многие украинцы привыкают к сокращению светового дня. Однако уже совсем скоро день начнет постепенно увеличиваться, знаменуя скорее наступление весны.

Это произойдет только после ключевого астрономического события – Дня зимнего солнцестояния. Об этом подробнее – пишет 24 Канал со ссылкой на Space.

Когда световой день начинает увеличиваться?

День зимнего солнцестояния традиционно происходит, когда Солнце в Северном полушарии достигает самой низкой точки над горизонтом. Обычно это астрономическое событие приходится на 21 или 22 декабря. Именно в эти сутки украинцы наблюдают самый короткий день и самую длинную ночь года.

Кстати, в 2025-м зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 17:02 по киевскому времени. Сразу после этого продолжительность светового дня начинает медленно, но неуклонно расти, отмечает Astro Home Site.

Что интересно, это явление издавна символизировало победу света над тьмой и возрождение, даруя надежду на приближение тепла. Хотя сначала увеличение продолжительности дня едва заметно, уже через несколько недель каждый почувствует, что вечера становятся светлее. С этого момента в Северном полушарии официально начинается астрономическая зима, и украинцы начинают отсчет времени до весеннего равноденствия, когда день и ночь будут иметь одинаковую продолжительность.

Какие традиции Дня зимнего солнцестояния?