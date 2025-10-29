Это произойдет только после ключевого астрономического события – Дня зимнего солнцестояния. Об этом подробнее – пишет 24 Канал со ссылкой на Space.
Смотрите также Самая длинная ночь года: когда будет День зимнего солнцестояния 2025
Когда световой день начинает увеличиваться?
День зимнего солнцестояния традиционно происходит, когда Солнце в Северном полушарии достигает самой низкой точки над горизонтом. Обычно это астрономическое событие приходится на 21 или 22 декабря. Именно в эти сутки украинцы наблюдают самый короткий день и самую длинную ночь года.
Кстати, в 2025-м зимнее солнцестояние состоится 21 декабря в 17:02 по киевскому времени. Сразу после этого продолжительность светового дня начинает медленно, но неуклонно расти, отмечает Astro Home Site.
Что интересно, это явление издавна символизировало победу света над тьмой и возрождение, даруя надежду на приближение тепла. Хотя сначала увеличение продолжительности дня едва заметно, уже через несколько недель каждый почувствует, что вечера становятся светлее. С этого момента в Северном полушарии официально начинается астрономическая зима, и украинцы начинают отсчет времени до весеннего равноденствия, когда день и ночь будут иметь одинаковую продолжительность.
День зимнего солнцестояния 2025 / Фото Freepik
Какие традиции Дня зимнего солнцестояния?
- В это время традиционно наши предки устраивали генеральную уборку в доме и выбрасывали старые вещи. Так, предки хотели освободить свое личное пространство и освободить место для чего-то нового.
- Также предки занимались выпеканием обрядового хлеба в форме круга и приглашали гостей к себе в дом. Именно там происходили празднования в семейной и дружеской атмосфере. Предки пели песни и много танцевали вместе с родными, потому что хотели привлечь счастье и здоровье в семье.