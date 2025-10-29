Це станеться лише після ключової астрономічної події – Дня зимового сонцестояння. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Space.

Коли світловий день починає збільшуватись?

День зимового сонцестояння традиційно відбувається, коли Сонце в Північній півкулі досягає найнижчої точки над горизонтом. Зазвичай ця астрономічна подія припадає на 21 або 22 грудня. Саме в цю добу українці спостерігають найкоротший день і найдовшу ніч року.

До речі, у 2025-му зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 17:02 за київським часом. Одразу після цього тривалість світлового дня починає повільно, але невпинно зростати, зазначає Astro Home Site.

Що цікаво, це явище здавна символізувало перемогу світла над темрявою та відродження, даруючи надію на наближення тепла. Хоча спершу збільшення тривалості дня є ледь помітним, вже за кілька тижнів кожен відчує, що вечори стають світлішими. З цього моменту в Північній півкулі офіційно розпочинається астрономічна зима, і українці починають відлік часу до весняного рівнодення, коли день і ніч матимуть однакову тривалість.

Які традиції Дня зимового сонцестояння?