Коли почне збільшуватись світловий день у 2025 році в Україні
- Зимове сонцестояння у 2025 році відбудеться 21 грудня о 17:02 за київським часом, після чого світловий день починає збільшуватись.
- Традиційно наші пращури в цей час влаштовували генеральне прибирання, випікали обрядовий хліб та святкували з родиною.
Після переведення годинників чимало українців звикають до скорочення світлового дня. Однак вже зовсім скоро день почне поступово збільшуватись, знаменуючи швидше настання весни.
Це станеться лише після ключової астрономічної події – Дня зимового сонцестояння. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Space.
Коли світловий день починає збільшуватись?
День зимового сонцестояння традиційно відбувається, коли Сонце в Північній півкулі досягає найнижчої точки над горизонтом. Зазвичай ця астрономічна подія припадає на 21 або 22 грудня. Саме в цю добу українці спостерігають найкоротший день і найдовшу ніч року.
До речі, у 2025-му зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 17:02 за київським часом. Одразу після цього тривалість світлового дня починає повільно, але невпинно зростати, зазначає Astro Home Site.
Що цікаво, це явище здавна символізувало перемогу світла над темрявою та відродження, даруючи надію на наближення тепла. Хоча спершу збільшення тривалості дня є ледь помітним, вже за кілька тижнів кожен відчує, що вечори стають світлішими. З цього моменту в Північній півкулі офіційно розпочинається астрономічна зима, і українці починають відлік часу до весняного рівнодення, коли день і ніч матимуть однакову тривалість.
Які традиції Дня зимового сонцестояння?
- У цей час традиційно наші пращури влаштовували генеральне прибирання в оселі та викидали старі речі. Так, предки хотіли звільнити свій особистий простір та звільнити місце для чогось нового.
- Також пращури займалися випіканням обрядового хліба у формі кола та запрошували гостей до себе в дім. Саме там відбувалися святкування у сімейній та дружній атмосфері. Предки співали пісні та багато танцювали разом з рідними, бо хотіли привабити щастя й здоров'я в сім'ї.