Екатерина Усик – жена украинского боксера Александра Усика и мать их детей. Она занимается бизнесом, в частности управлением недвижимости.

Личная жизнь Екатерины также вызывает интерес у украинцев, в частности история ее девичьей фамилии. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Смотрите также Связано с казаками: какая настоящая фамилия Александра Олеся: какая настоящая фамилия Александра Олеся

Какая девичья фамилия Екатерины Усик?

До замужества Екатерины Усик имела фамилию Хмелевская. Оно, вероятно, происходит от слова "хмель" и относится к распространенным славянским родовым названиям.

Суффикс -евск(а) в родовых именах обычно указывает на географическое происхождение или связь с определенной местностью, как отметил языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии". Поэтому фамилия Хмелевская имели люди, которые родились в населенном пункте с названием Хмелев, Хмелево и т.д., или в селе или городе, где растет хмель.

В современном мире это родовое имя считается редким, ведь известно о 1016 его носителей. Подавляющее большинство владельцев такого родового имени живет в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.

Что интересно, фамилия Хмелевская упоминается в реестрах среди православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.

Происхождение девичьей фамилии Екатерины Усик / Скриншот с сайта "Родные"

Какая девичья фамилия Елены Зеленской?