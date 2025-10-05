Его имеют более 1000 человек: какая девичья фамилия Екатерины Усик
- Екатерина Усик до замужества имела девичью фамилию Хмелевская.
Она, вероятно, происходит от слова "хмель" и является редкой, из 1016 ее носителей.
Екатерина Усик – жена украинского боксера Александра Усика и мать их детей. Она занимается бизнесом, в частности управлением недвижимости.
Личная жизнь Екатерины также вызывает интерес у украинцев, в частности история ее девичьей фамилии.
Какая девичья фамилия Екатерины Усик?
До замужества Екатерины Усик имела фамилию Хмелевская. Оно, вероятно, происходит от слова "хмель" и относится к распространенным славянским родовым названиям.
Суффикс -евск(а) в родовых именах обычно указывает на географическое происхождение или связь с определенной местностью, как отметил языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии". Поэтому фамилия Хмелевская имели люди, которые родились в населенном пункте с названием Хмелев, Хмелево и т.д., или в селе или городе, где растет хмель.
В современном мире это родовое имя считается редким, ведь известно о 1016 его носителей. Подавляющее большинство владельцев такого родового имени живет в Киевской, Харьковской и Донецкой областях.
Что интересно, фамилия Хмелевская упоминается в реестрах среди православного духовенства, киевского мещанства и репрессированных.
Какая девичья фамилия Елены Зеленской?
- Девичья фамилия Елены Зеленской – Кияшко. Это родовое имя хранит память о роде, в котором родилась и росла первая леди Украины. В то же время оно напоминает о ее детстве в Кривом Роге и первых шагах на пути профессионального становления.
- По одной из версий, фамилия Кияшко может происходить от имени легендарного основателя Киева – Кия.
- К тому же это родовое имя могли давать людям, которые имели связь со столицей Украины в прошлом. Например, владельцы этой фамилии жили в Киеве или переехали туда из другого города.