Имя первой леди Украины хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Елена Зеленская стала публичной фигурой еще задолго до того, как получила статус жены президента.

И, как и каждый человек, первая леди имеет свою семейную историю, в которой важное место занимает ее девичья фамилия. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какая девичья фамилия Елены Зеленской?

Девичья фамилия Елены Зеленской – Кияшко. Это родовое имя хранит память о роде, в котором родилась и росла первая леди Украины. В то же время оно напоминает о ее детстве в Кривом Роге и первых шагах на пути профессионального становления.

Фамилия Кияшко происходит из древних украинских семей и имеет характерное звучание для южных и центральных регионов Украины. Оно является частью личной истории Елены, которую она не отделяет от настоящей жизни. Ведь, даже став Зеленской, первая леди продолжает нести в себе память о роде, который сформировал ее мировоззрение и характер.

Что означает девичья фамилия Елены Зеленской?