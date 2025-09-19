Считается очень редким в Украине: какая девичья фамилия Елены Зеленской
- Девичья фамилия Елены Зеленской – Кияшко, которая считается редкой в Украине с 1686 носителями.
- Фамилия Кияшко может происходить от имени основателя Киева или слова "кий", что означало палку или посох.
Имя первой леди Украины хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Елена Зеленская стала публичной фигурой еще задолго до того, как получила статус жены президента.
И, как и каждый человек, первая леди имеет свою семейную историю, в которой важное место занимает ее девичья фамилия. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Какая девичья фамилия Елены Зеленской?
Девичья фамилия Елены Зеленской – Кияшко. Это родовое имя хранит память о роде, в котором родилась и росла первая леди Украины. В то же время оно напоминает о ее детстве в Кривом Роге и первых шагах на пути профессионального становления.
Фамилия Кияшко происходит из древних украинских семей и имеет характерное звучание для южных и центральных регионов Украины. Оно является частью личной истории Елены, которую она не отделяет от настоящей жизни. Ведь, даже став Зеленской, первая леди продолжает нести в себе память о роде, который сформировал ее мировоззрение и характер.
Что означает девичья фамилия Елены Зеленской?
- По одной из версий, фамилия Кияшко может происходить от имени легендарного основателя Киева – Кия. В то же время это родовое имя могли давать людям, которые имели связь со столицей Украины в прошлом. Например, владельцы этой фамилии жили в Киеве или переехали туда из другого города.
- Кроме этого, существует версия, что фамилия Кияшко образована от слова "кий", что означало "палку" или "посох". Вероятно, в древности люди с таким родовым именем были сильными и авторитетными.
- В современном мире девичья фамилия Елены Зеленской считается редкой в Украине. Ведь известно лишь о 1686 ее носителях, которые преимущественно проживают в Киевской и Днепровской областях.
- Что интересно, фамилия Кияшко упоминается в реестрах среди старшины Гетманщины, православного духовенства и киевского мещанства.