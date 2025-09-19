Ім'я першої леді України добре відоме не лише в нашій країні, а й далеко за її межами. Олена Зеленська стала публічною постаттю ще задовго до того, як отримала статус дружини президента.

Та, як і кожна людина, перша леді має свою родинну історію, у якій важливе місце займає її дівоче прізвище. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке дівоче прізвище Олени Зеленської?

Дівоче прізвище Олени Зеленської – Кияшко. Це родове ім'я зберігає пам'ять про рід, у якому народилася та зростала перша леді України. Водночас воно нагадує про її дитинство в Кривому Розі та перші кроки на шляху професійного становлення.

Прізвище Кияшко походить із давніх українських родин і має характерне звучання для південних і центральних регіонів України. Воно є частиною особистої історії Олени, яку вона не відділяє від теперішнього життя. Адже, навіть ставши Зеленською, перша леді продовжує нести у собі пам'ять про рід, який сформував її світогляд і характер.

Що означає дівоче прізвище Олени Зеленської?