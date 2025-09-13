Ежегодно во вторую субботу сентября Днепр отмечает свой главный праздник – День города. Это особая дата, когда украинцы чествуют прошлое и настоящее одного из крупнейших и важнейших городов Украины.

История Днепра достигает второй половины XVIII века. В 1776 году на высоком берегу Днепра был заложен город Екатеринослав. Его несколько раз перестраивали, и только с конца XVIII века он постепенно начал расти как промышленный и культурный центр. Что интересно, в разные времена город имел несколько названий, в частности Новороссийск и Екатеринослав. В 1926 году он стал Днепропетровском, а в 2016-м получил свое нынешнее название – Днепр, пишет LifeStyle24.

Сегодня Днепр – город с уникальным сочетанием истории и современности. На его улицах сохранились архитектурные памятники XIX века, рядом с современными бизнес-центрами и университетами. В этот день стоит вспомнить славную историю Днепра, гордиться его достижениями и выразить теплые слова горожанам. Наша редакция подготовила искренние поздравления, которые можно отправить друзьям, родным и всем, кто связал свою жизнь с Днепром.

День города Днепр 2025: картинки-поздравления

Поздравления с Днем города Днепр 2025 / Коллаж LifeStyle24

