С Днем города Днепр 2025: красивые поздравления в картинках и прозе
- 13 сентября Днепр празднует День города, отмечая свое историческое и современное значение.
- История города началась в 1776 году как Екатеринослав, а нынешнее название Днепр получил в 2016 году после декоммунизации.
Ежегодно во вторую субботу сентября Днепр отмечает свой главный праздник – День города. Это особая дата, когда украинцы чествуют прошлое и настоящее одного из крупнейших и важнейших городов Украины.
История Днепра достигает второй половины XVIII века. В 1776 году на высоком берегу Днепра был заложен город Екатеринослав. Его несколько раз перестраивали, и только с конца XVIII века он постепенно начал расти как промышленный и культурный центр. Что интересно, в разные времена город имел несколько названий, в частности Новороссийск и Екатеринослав. В 1926 году он стал Днепропетровском, а в 2016-м получил свое нынешнее название – Днепр, пишет LifeStyle24.
Интересно Календарь праздников на сентябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев
Сегодня Днепр – город с уникальным сочетанием истории и современности. На его улицах сохранились архитектурные памятники XIX века, рядом с современными бизнес-центрами и университетами. В этот день стоит вспомнить славную историю Днепра, гордиться его достижениями и выразить теплые слова горожанам. Наша редакция подготовила искренние поздравления, которые можно отправить друзьям, родным и всем, кто связал свою жизнь с Днепром.
День города Днепр 2025: картинки-поздравления