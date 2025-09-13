Щороку у другу суботу вересня Дніпро відзначає своє головне свято – День міста. Це особлива дата, коли українці вшановують минуле й сьогодення одного з найбільших та найважливіших міст України.

Історія Дніпра сягає другої половини XVIII століття. У 1776 році на високому березі Дніпра було закладено місто Катеринослав. Його кілька разів перебудовували, і лише з кінця XVIII століття воно поступово почало зростати як промисловий та культурний центр. Що цікаво, у різні часи місто мало кілька назв, зокрема Новоросійськ і Катеринослав. У 1926 році воно стало Дніпропетровськом, а у 2016-му отримало свою теперішню назву – Дніпро, пише LifeStyle24.

Сьогодні Дніпро – місто з унікальним поєднанням історії та сучасності. На його вулицях збереглися архітектурні пам'ятки XIX століття, поряд із сучасними бізнес-центрами та університетами. У цей день варто згадати славну історію Дніпра, пишатися його досягненнями та висловити теплі слова містянам. Наша редакція підготувала найщиріші привітання, які можна надіслати друзям, рідним і всім, хто пов'язав своє життя з Дніпром.

День міста Дніпро 2025: картинки-привітання

Привітання з Днем міста Дніпро 2025 / Колаж LifeStyle24

