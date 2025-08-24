В прошлом бедные люди редко имели возможность самостоятельно выбирать себе фамилию. Нередко родовые имена давали по внешности, характеру, профессии или даже финансовому положению.

Так, бедные люди получали особые фамилии, которые указывали на материальные проблемы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Какие украинские фамилии принадлежали беднякам?

Босенко

Эту фамилию образовали от слова "босой". Владельцами этого родового имени становились люди, которым не хватало денег даже на обувь, из-за чего им приходилось ходить босиком. В современном мире известно о 2488 украинцах, которые могут похвастаться такой фамилией. Что интересно, это родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1649 год.

Голик

Вероятно, эту фамилию сформировали от слова "голый", что также указывает на серьезные финансовые проблемы человека. В Украине сейчас проживает 2843 носителей такого родового имени. Кстати, эту фамилию можно увидеть в казацких реестрах за 1649 и 1756 годы.

Капара

Фамилия Капара образовано от слова "капарить", которое означает "жить в бедности или нищете". Это родовое имя считается довольно редким, ведь насчитывается всего 27 его носителей, которые преимущественно живут в Черниговской и Херсонской областях.

Нужденко

Эта фамилия также принадлежала людям, которые хотели жить в достатке. В Украине пока известно о 81 представителе такого родового имени. Чаще всего владельцев этой фамилии можно встретить в Кировоградской области.

Фамилии, которые давали бедным людям / Фото Freepik

Какие еще фамилии указывают на бедность?