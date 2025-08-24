4 украинские фамилии, которые принадлежали беднякам: проверьте свою в списке
- Статья рассказывает о фамилиях, указывающих на бедность.
Фамилии образовывались от слов, что характеризовали материальные проблемы людей.
В прошлом бедные люди редко имели возможность самостоятельно выбирать себе фамилию. Нередко родовые имена давали по внешности, характеру, профессии или даже финансовому положению.
Так, бедные люди получали особые фамилии, которые указывали на материальные проблемы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Какие украинские фамилии принадлежали беднякам?
Босенко
Эту фамилию образовали от слова "босой". Владельцами этого родового имени становились люди, которым не хватало денег даже на обувь, из-за чего им приходилось ходить босиком. В современном мире известно о 2488 украинцах, которые могут похвастаться такой фамилией. Что интересно, это родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1649 год.
Голик
Вероятно, эту фамилию сформировали от слова "голый", что также указывает на серьезные финансовые проблемы человека. В Украине сейчас проживает 2843 носителей такого родового имени. Кстати, эту фамилию можно увидеть в казацких реестрах за 1649 и 1756 годы.
Капара
Фамилия Капара образовано от слова "капарить", которое означает "жить в бедности или нищете". Это родовое имя считается довольно редким, ведь насчитывается всего 27 его носителей, которые преимущественно живут в Черниговской и Херсонской областях.
Нужденко
Эта фамилия также принадлежала людям, которые хотели жить в достатке. В Украине пока известно о 81 представителе такого родового имени. Чаще всего владельцев этой фамилии можно встретить в Кировоградской области.
Какие еще фамилии указывают на бедность?
- Гетенко – считается редкой фамилией, потому что известно лишь о 8 его владельцах.
- Голиш – осталось 639 носителей этой фамилии.
- Голяк – 1527 человек имеют такое родовое имя.
- Дерновой – известно о 454 носителях этой фамилии.
- Калюжный – 4181 украинец имеет эту фамилию.
- Нетяга – известно о 405 представителях этой фамилии.
- Босак – известно о 1527 владельцах такого родового имени.
- Бурлака – считается распространенной фамилией, ведь известно о 7276 его носителей.
- Гета – 334 украинцы могут похвастаться таким родовым именем.
- Гетало – 426 носителей этой фамилии живут в Украине.