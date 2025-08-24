Так, бедные люди получали особые фамилии, которые указывали на материальные проблемы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Интересно Ваши предки были литовскими князьями: 14 фамилий, которые имеют дворянское происхождение
Какие украинские фамилии принадлежали беднякам?
Босенко
Эту фамилию образовали от слова "босой". Владельцами этого родового имени становились люди, которым не хватало денег даже на обувь, из-за чего им приходилось ходить босиком. В современном мире известно о 2488 украинцах, которые могут похвастаться такой фамилией. Что интересно, это родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1649 год.
Голик
Вероятно, эту фамилию сформировали от слова "голый", что также указывает на серьезные финансовые проблемы человека. В Украине сейчас проживает 2843 носителей такого родового имени. Кстати, эту фамилию можно увидеть в казацких реестрах за 1649 и 1756 годы.
Капара
Фамилия Капара образовано от слова "капарить", которое означает "жить в бедности или нищете". Это родовое имя считается довольно редким, ведь насчитывается всего 27 его носителей, которые преимущественно живут в Черниговской и Херсонской областях.
Нужденко
Эта фамилия также принадлежала людям, которые хотели жить в достатке. В Украине пока известно о 81 представителе такого родового имени. Чаще всего владельцев этой фамилии можно встретить в Кировоградской области.
Фамилии, которые давали бедным людям / Фото Freepik
Какие еще фамилии указывают на бедность?
- Гетенко – считается редкой фамилией, потому что известно лишь о 8 его владельцах.
- Голиш – осталось 639 носителей этой фамилии.
- Голяк – 1527 человек имеют такое родовое имя.
- Дерновой – известно о 454 носителях этой фамилии.
- Калюжный – 4181 украинец имеет эту фамилию.
- Нетяга – известно о 405 представителях этой фамилии.
- Босак – известно о 1527 владельцах такого родового имени.
- Бурлака – считается распространенной фамилией, ведь известно о 7276 его носителей.
- Гета – 334 украинцы могут похвастаться таким родовым именем.
- Гетало – 426 носителей этой фамилии живут в Украине.