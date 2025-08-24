Так, бедные люди получали особые фамилии, которые указывали на материальные проблемы. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Интересно Ваши предки были литовскими князьями: 14 фамилий, которые имеют дворянское происхождение

Какие украинские фамилии принадлежали беднякам?

Босенко

Эту фамилию образовали от слова "босой". Владельцами этого родового имени становились люди, которым не хватало денег даже на обувь, из-за чего им приходилось ходить босиком. В современном мире известно о 2488 украинцах, которые могут похвастаться такой фамилией. Что интересно, это родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1649 год.

Голик

Вероятно, эту фамилию сформировали от слова "голый", что также указывает на серьезные финансовые проблемы человека. В Украине сейчас проживает 2843 носителей такого родового имени. Кстати, эту фамилию можно увидеть в казацких реестрах за 1649 и 1756 годы.

Капара

Фамилия Капара образовано от слова "капарить", которое означает "жить в бедности или нищете". Это родовое имя считается довольно редким, ведь насчитывается всего 27 его носителей, которые преимущественно живут в Черниговской и Херсонской областях.

Нужденко

Эта фамилия также принадлежала людям, которые хотели жить в достатке. В Украине пока известно о 81 представителе такого родового имени. Чаще всего владельцев этой фамилии можно встретить в Кировоградской области.

Фамилии, которые давали бедным людям / Фото Freepik

Какие еще фамилии указывают на бедность?