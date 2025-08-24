Так, бідні люди отримували особливі прізвища, які вказували на матеріальні проблеми. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Які українські прізвища належали біднякам?
Босенко
Це прізвище утворили від слова "босий". Власниками цього родового імені ставали люди, яким не вистачало грошей навіть на взуття, через що їм доводилося ходити босоніж. У сучасному світі відомо про 2488 українців, які можуть похизуватися таким прізвищем. Що цікаво, це родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1649 рік.
Голик
Ймовірно, це прізвище сформували від слова "голий", що також вказує на серйозні фінансові проблеми людини. В Україні наразі мешкає 2843 носіїв такого родового імені. До речі, це прізвище також можна побачити у козацьких реєстрах за 1649 і 1756 роки.
Капара
Прізвище Капара утворене від слова "капарити", яке означає "жити в бідності або злиднях". Це родове ім'я вважається доволі рідкісним, адже налічується лише 27 його носіїв, які переважно живуть на Чернігівщині та Херсонщині.
Нужденко
Це прізвище також належало людям, які хотіли жити в достатку. В Україні наразі відомо про 81 представника такого родового імені. Найчастіше власників цього прізвища можна зустріти на Кіровоградщині.
Прізвища, які давали бідним людям / Фото Freepik
Які ще прізвища вказують на бідність?
- Гетенко – вважається рідкісним прізвищем, бо відомо лише про 8 його власників.
- Голиш – залишилось 639 носіїв цього прізвища.
- Голяк – 1527 людей мають таке родове ім'я.
- Дерновий – відомо про 454 носії цього прізвища.
- Калюжний – 4181 українець має це прізвище.
- Нетяга – відомо про 405 представників цього прізвища.
- Босак – відомо про 1527 власників такого родового імені.
- Бурлака – вважається поширеним прізвищем, адже відомо про 7276 його носіїв.
- Гета – 334 українці можуть похизуватися таким родовим іменем.
- Гетало – 426 носіїв цього прізвища живуть в Україні.