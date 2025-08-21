Багато таких прізвищ виникли ще в часи існування Великого князівства Литовського, коли роди князів і бояр відігравали провідну роль у державному та культурному житті. Згодом ці прізвища поширилися й серед української знаті, розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Петра Масляка, доктора географічних наук та академіка Національної академії наук вищої освіти України.
Які прізвища належали литовським князям?
Згідно з дослідженням професора Петра Масляка, в Україні можна почути прізвища, які мають князівське походження. Вони відзначаються мелодійністю та наявністю архаїзмів. У сучасному світі такі родові імена викликають захват, адже свідчать про дворянське коріння. Серед прізвищ, які належали литовським князям:
- Сапіга – налічується 1009 українців, які можуть похизуватися цим прізвищем.
- Хоткевич – вважається рідкісним родовим іменем, адже відомо лише про 24 його власники.
- Чернецький – 3211 представників цього прізвища проживають в Україні.
- Нимерович – носіїв такого родового імені не залишилося в Україні.
- Вишневецький – 585 людей, які мають це прізвище.
- Лукомський – на території Україні проживає 515 громадян, які можуть похизуватися цим родовим іменем.
- Острозький – 1 носій цього прізвища, який мешкає на Львівщині.
- Косаківський – нині відомо про 147 носіїв цього прізвища.
- Сангушко – також вважається доволі рідкісним родовим іменем, бо налічується лише 1 його носій.
- Чорторийський – 2 українці мають таке прізвище.
- Заславський – нечасто можна почути це прізвище в Україні, бо відомо тільки про 594 його власників.
- Ружинський – 211 носіїв цього родового імені.
- Любомирський – в Україні наразі проживає 104 представники такого прізвища.
- Корецький – наразі відомо про 2414 його власників, які живуть в Україні.
- Виговський – 1042 людини з таким прізвищем.
Які українські прізвища мають литовське походження?
Що цікаво, можна легко перевірити, чи є ваше прізвище литовським. Для цього треба порівняти закінчення родових імен.
Якщо ваше прізвище закінчується на -йло, -айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло або -яйло, то воно має литовське коріння. Наприклад, Міняйло, Жмайло, Нечитайло або Мазайло.