У минулому бідні люди рідко мали можливість самостійно обирати собі прізвище. Нерідко родові імена давали за зовнішністю, характером, професією або навіть фінансовим становищем.

Так, бідні люди отримували особливі прізвища, які вказували на матеріальні проблеми. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Цікаво Ваші предки були литовськими князями: 14 прізвищ, які мають дворянське походження

Які українські прізвища належали біднякам?

Босенко

Це прізвище утворили від слова "босий". Власниками цього родового імені ставали люди, яким не вистачало грошей навіть на взуття, через що їм доводилося ходити босоніж. У сучасному світі відомо про 2488 українців, які можуть похизуватися таким прізвищем. Що цікаво, це родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1649 рік.

Голик

Ймовірно, це прізвище сформували від слова "голий", що також вказує на серйозні фінансові проблеми людини. В Україні наразі мешкає 2843 носіїв такого родового імені. До речі, це прізвище також можна побачити у козацьких реєстрах за 1649 і 1756 роки.

Капара

Прізвище Капара утворене від слова "капарити", яке означає "жити в бідності або злиднях". Це родове ім'я вважається доволі рідкісним, адже налічується лише 27 його носіїв, які переважно живуть на Чернігівщині та Херсонщині.

Нужденко

Це прізвище також належало людям, які хотіли жити в достатку. В Україні наразі відомо про 81 представника такого родового імені. Найчастіше власників цього прізвища можна зустріти на Кіровоградщині.

Прізвища, які давали бідним людям / Фото Freepik

Які ще прізвища вказують на бідність?