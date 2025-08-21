Украинские фамилии могут многое рассказать о происхождении своих носителей. Так, некоторые родовые имена указывают на благородные корни наших предков.

Многие такие фамилии возникли еще во времена существования Великого княжества Литовского, когда роды князей и бояр играли ведущую роль в государственной и культурной жизни. Впоследствии эти фамилии распространились и среди украинской знати, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Петра Масляка, доктора географических наук и академика Национальной академии наук высшего образования Украины.

Какие фамилии принадлежали литовским князьям?

Согласно исследованию профессора Петра Масляка, в Украине можно услышать фамилии, которые имеют княжеское происхождение. Они отличаются мелодичностью и наличием архаизмов. В современном мире такие родовые имена вызывают восторг, ведь свидетельствуют о дворянских корнях. Среди фамилий, которые принадлежали литовским князьям:

Сапига – насчитывается 1009 украинцев, которые могут похвастаться этой фамилией.

– насчитывается 1009 украинцев, которые могут похвастаться этой фамилией. Хоткевич – считается редким родовым именем, ведь известно лишь о 24 его владельцах.

– считается редким родовым именем, ведь известно лишь о 24 его владельцах. Чернецкий – 3211 представителей этой фамилии проживают в Украине.

– 3211 представителей этой фамилии проживают в Украине. Нимерович – носителей такого родового имени не осталось в Украине.

– носителей такого родового имени не осталось в Украине. Вишневецкий – 585 человек, которые имеют эту фамилию.

– 585 человек, которые имеют эту фамилию. Лукомский – на территории Украины проживает 515 граждан, которые могут похвастаться этим родовым именем.

– на территории Украины проживает 515 граждан, которые могут похвастаться этим родовым именем. Острожский – 1 носитель этой фамилии, который живет во Львовской области.

– 1 носитель этой фамилии, который живет во Львовской области. Косаковский – сейчас известно о 147 носителях этой фамилии.

– сейчас известно о 147 носителях этой фамилии. Сангушко – также считается довольно редким родовым именем, потому что насчитывается только 1 его носитель.

– также считается довольно редким родовым именем, потому что насчитывается только 1 его носитель. Черторийский – 2 украинца имеют такую фамилию.

– 2 украинца имеют такую фамилию. Заславский – нечасто можно услышать эту фамилию в Украине, потому что известно только о 594 его владельцах.

– нечасто можно услышать эту фамилию в Украине, потому что известно только о 594 его владельцах. Ружинский – 211 носителей этого родового имени.

– 211 носителей этого родового имени. Любомирский – в Украине сейчас проживает 104 представителя такой фамилии.

– в Украине сейчас проживает 104 представителя такой фамилии. Корецкий – сейчас известно о 2414 его владельцах, которые живут в Украине.

– сейчас известно о 2414 его владельцах, которые живут в Украине. Выговский – 1042 человека с такой фамилией.

Какие украинские фамилии имеют литовское происхождение?

Что интересно, можно легко проверить, является ли ваша фамилия литовской. Для этого надо сравнить окончания родовых имен.

Если ваша фамилия заканчивается на -йло, -айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло или -яйло, то оно имеет литовские корни. Например, Меняйло, Жмайло, Нечитайло или Мазайло.