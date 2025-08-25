Наши предки верили, что родовое имя имеет магическую силу и может влиять на судьбу человека. Именно поэтому многие украинские фамилии образовывались от названий деревьев, трав, плодов или даже овощей, которые считались символами здоровья и защиты от беды.

Предки стремились защитить своих детей от беды, поэтому образовывали родовые имена, которые бы оберегали малышей от невзгод. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Украинские фамильные названия Прикарпатской Львовщины в конце XVIII – начале XIX века" Ирины Фарион.

Какие украинские фамилии защищают от беды?

К фамилиям, которые способны защитить человека от беды, относятся те, образованные от названий деревьев и кустов. Например: Дуб, Дубовый, Липка, Граб и Соснич. Эти родовые имена символизировали мощь, выносливость и долголетие, поэтому были довольно распространенными среди наших предков в древности.

Не менее популярными считались фамилии, связанные с травами и зельями, которым приписывали лечебные свойства. В частности, Очеретнюк, Барвинченко, Крапива, Лобода и Хмеленко.

Более того, особенно энергетически сильными были фамилии, которые сформировали от названий плодов или частей растений. Так, родовые имена Корень, Ягода, Желудь, Цветок и Лоза, ассоциировались со счастливой жизнью и продолжением рода.

В то же время фамилии, образованные от названий грибов и овощей, считались символами достатка и защиты от голода. Среди таких родовых имен: Боровик, Капуста, Свекла и Лук.

Фамилии, которые оберегают от зла / Фото Freepik

Какие мужские имена оберегают своих владельцев?

Имя Глеб имеет скандинавское происхождение, которое переводится как "потомок Бога". На Русь оно пришло вместе с варягами и стало христианским благодаря святому князю Глебу, одному из первых мучеников Киевской Руси. Глебы – спокойные и надежные мужчины, которые имеют уравновешенный характер.

Имя Александр имеет греческие корни и означает "защитник людей". В Украину оно пришло вместе с христианством и быстро распространилось среди князей и простых людей. Владельцы имени Александр обычно имеют лидерские качества, умеют поддерживать и оберегать других и часто демонстрируют мужество в важных ситуациях.