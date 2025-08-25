Наші предки вірили, що родове ім'я має магічну силу й може впливати на долю людини. Саме тому багато українських прізвищ утворювалися від назв дерев, трав, плодів чи навіть овочів, які вважалися символами здоров'я та захисту від біди.

Пращури прагнули захистити своїх дітей від лиха, тому утворювали родові імена, які б оберігали малечу від негараздів. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII – початку ХІХ століття" Ірини Фаріон.

Які українські прізвища захищають від біди?

До прізвищ, які здатні захистити людину від біди, належать ті, що утворені від назв дерев і кущів. Наприклад: Дуб, Дубовий, Липка, Граб і Соснич. Ці родові імена символізували міць, витривалість і довголіття, тому були доволі поширеними серед наших предків у давнину.

Не менш популярними вважалися прізвища, пов'язані з травами та зіллями, яким приписували лікувальні властивості. Зокрема, Очеретнюк, Барвінченко, Кропива, Лобода та Хмеленко.

Ба більше, особливо енергетично сильними були прізвища, які сформували від назв плодів чи частин рослин. Так, родові імена Корінь, Ягода, Жолудь, Квітка й Лоза, асоціювалися з щасливим життям і продовженням роду.

Водночас прізвища, утворені від назв грибів і овочів, вважалися символами достатку й захисту від голоду. Серед таких родових імен: Боровик, Капуста, Буряк і Цибуля.

Прізвища, які оберігають від зла / Фото Freepik

Які чоловічі імена оберігають своїх власників?

Ім'я Гліб має скандинавське походження, яке перекладається як "нащадок Бога". На Русь воно прийшло разом із варягами та стало християнським завдяки святому князю Глібу, одному з перших мучеників Київської Русі. Гліби – спокійні та надійні чоловіки, які мають врівноважений характер.

Ім'я Олександр має грецьке коріння та означає "захисник людей". В Україну воно прийшло разом із християнством і швидко поширилося серед князів і простих людей. Власники імені Олександр зазвичай мають лідерські якості, вміють підтримувати й оберігати інших та часто демонструють мужність у важливих ситуаціях.