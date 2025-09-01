Оберегают своих владельцев: 4 украинские фамилии, которые защищают от зла
- В статье рассматриваются четыре украинские фамилии, считающиеся оберегами.
Упоминается, что эти фамилии происходят от названий животных и давались людям за определенные качества, например, мужество, скорость, хитрость, мудрость.
Наши предки верили, что фамилия может оберегать человека. Однако такую силу имели лишь особые родовые имена, а именно те, что происходили от названий животных.
Сейчас в Украине такие фамилии можно довольно часто услышать.
Какие украинские фамилии защищают своих владельцев от зла?
Жук
В древности это родовое имя нередко принадлежало мужественным и трудолюбивым людям, которые были уверены в себе. Сейчас в Украине такая фамилия считается довольно распространенной, ведь известно о 21 472 его носителях. В реестрах родовое имя Жук упоминается среди еврейства, репрессированных, киевского мещанства и старшины Гетманщины.
Заяц
Наши предки давали фамилию Заяц только тем, кто отличился бдительностью и чрезвычайной скоростью. В современном мире такое родовое имя занимает 182 место среди самых распространенных в Украине. Сейчас насчитывается 13 743 владельца этой фамилии, которые живут на территории нашей страны.
Кстати, такое родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1756, 1649 и 1638 годы. Именно поэтому это фамилия могла принадлежать казакам несколько веков назад.
Лисица
Такой фамилией награждали только тех, кто был хитрым и изобретательным, как лиса. В Украине проживает всего 3041 человек с этим родовым именем. Фамилия Лисица упоминается в реестрах среди еврейства, репрессированных, киевского мещанства и старшины Гетманщины.
Сова
Несколько веков назад владельцами этой фамилии становились только мудрые люди, к которым обычно приходили за разными советами. Сейчас родовое имя Сова занимает 838 место среди самых популярных в Украине, ведь насчитывается 4504 его представители. В реестрах эта фамилия также упоминается среди репрессированных, православного духовенства, киевского мещанства и старшины Гетманщины.
Какие фамилии происходят от названий животных?
- В древности было распространенным родовое имя Кот, которое раньше имели активные и ловкие люди. Сейчас известно о 4332 носителях этой фамилии, которые живут во Львове, Киеве и Тернополе. Это родовое имя занимает 877 место среди самых популярных в Украине. Также такая фамилия упоминается в казацких реестрах за 1756 год.
- Родовое имя Волк насчитывает 23 412 тысяч носителей, поэтому занимает 71 место среди самых распространенных в Украине. Подавляющее большинство владельцев этой фамилии проживает в Киевской, Львовской и Харьковской областях. Такое родовое имя упоминается среди представителей старшины Гетманщины и киевского мещанства.
- Фамилия Синица занимает 748 место среди самых распространенных в Украине и насчитывает 4863 его носителя. Этим родовым именем могут похвастаться жители Киевской, Харьковской и Днепровской областей.