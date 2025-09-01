Наши предки верили, что фамилия может оберегать человека. Однако такую силу имели лишь особые родовые имена, а именно те, что происходили от названий животных.

Сейчас в Украине такие фамилии можно довольно часто услышать. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогический ресурс "Родные".

Какие украинские фамилии защищают своих владельцев от зла?

Жук

В древности это родовое имя нередко принадлежало мужественным и трудолюбивым людям, которые были уверены в себе. Сейчас в Украине такая фамилия считается довольно распространенной, ведь известно о 21 472 его носителях. В реестрах родовое имя Жук упоминается среди еврейства, репрессированных, киевского мещанства и старшины Гетманщины.

Заяц

Наши предки давали фамилию Заяц только тем, кто отличился бдительностью и чрезвычайной скоростью. В современном мире такое родовое имя занимает 182 место среди самых распространенных в Украине. Сейчас насчитывается 13 743 владельца этой фамилии, которые живут на территории нашей страны.

Кстати, такое родовое имя упоминается в казацких реестрах за 1756, 1649 и 1638 годы. Именно поэтому это фамилия могла принадлежать казакам несколько веков назад.

Лисица

Такой фамилией награждали только тех, кто был хитрым и изобретательным, как лиса. В Украине проживает всего 3041 человек с этим родовым именем. Фамилия Лисица упоминается в реестрах среди еврейства, репрессированных, киевского мещанства и старшины Гетманщины.

Сова

Несколько веков назад владельцами этой фамилии становились только мудрые люди, к которым обычно приходили за разными советами. Сейчас родовое имя Сова занимает 838 место среди самых популярных в Украине, ведь насчитывается 4504 его представители. В реестрах эта фамилия также упоминается среди репрессированных, православного духовенства, киевского мещанства и старшины Гетманщины.

